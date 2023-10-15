Kuraklığa karşı küçük bir adım: Yağmur durakları

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, iklim krizine karşı farkındalık oluşturmak ve küresel ısınmanın etkileriyle mücadele için hayata geçirilen yağmur duraklarını inceledi. Başkan Soyer, yağmur suyu hasadı ile ekolojik duraklar oluşturmayı hedefleyen proje için “Küçük bir adım gibi görünse de yağmur suyunun israf olmasını engellemek, kuraklıkla mücadele etmek için büyük öneme sahip” dedi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, kuraklıkla mücadelede büyük öneme sahip yağmur suyu hasadı çalışmalarına bir yenisi daha ekledi. Sürdürülebilir yağmur suyu yönetimi için Sünger Kent İzmir projesini hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, küresel iklim krizine karşı farkındalığı arttırmak amacıyla yağmur durakları oluşturdu. İlk etapta Konak’ta bulunan 5 durağa yağmur suyu depoları yerleştirildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ESHOT otobüs duraklarına konulan ve buradaki yağmur suyunu toplayarak duraklardaki bitkileri sulamak için kullanılacak depoları inceledi. Her biri 500 litre su toplama kapasitesine sahip depolar, görsel açıdan da dikkat çekiyor.

“Çok anlamlı bir çalışma” Çok güzel bir proje ile güne başladıklarını ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, çalışmanın heyecan verici olduğunu belirtti. Başkan Soyer, “Çok küçük bir adım gibi görünebilir ama çok anlamlı bir adım. Çünkü ESHOT otobüs duraklarında, durak çatılarına konulan düzenekle yağmur suyunu toplamaya başlıyoruz. Durağın etrafına yerleştirdiğimiz bitkileri bu su ile sulayacağız. Çok etkili bir proje. Hem yağmur suyunun israfını ortadan kaldıracağız hem de duraklarımız daha da güzel olacak” diye konuştu.

“Ciddi bir kuraklık tehlikesi ile karşı karşıyayız” Projenin yağmur suyunun israf olmasını engellemek için önemli olduğunu vurgulayan Başkan Tunç Soyer, “İklim krizi nedeniyle ciddi bir kuraklık tehlikesi ile karşı karşıyayız. İklim krizinin yaratacağı büyük tahribatlara, büyük hasarlara hazırlıklı olmak gerekiyor” dedi.

“Köklerimize dönüyoruz” Sünger Kent uygulamasını şehre yaymaya çalışırken, diğer taraftan suyun tasarruflu kullanılmasını sağlayabilmek için de birçok yöntem uyguladıklarına dikkat çeken Başkan Tunç Soyer, şunları söyledi: “Bunlardan biri de kenti bu iklimin, toprağın geçmişi ile uyumlu, bölgenin su istemeyen dirençli bitki örtüsüyle yeşillendirmek. Zakkumdan sandal ağacına birçok tür geçmişte bu topraklarda çok güçlü olmasına rağmen sonradan unutulmuş. İthal ürünlerle bezenmiş peyzajı değiştirmeye başlıyoruz. Aslında bir anlamda köklerimize dönüyoruz. Böylece çok daha az su isteyen bir bitki örtüsü ile şehrimizi daha da güzelleştireceğiz.”

İklim krizinin etkilerini anlatan farkındalık projesi Başkan Danışmanı Alim Murathan da “Kentte yağmur suyu hasadının yaygınlaşması, yeşil dönüşümün sağlanması için 5 bin depoyu ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Bu, yağmur suyu hasadına yönelik bir kent oluşturmayı amaçlayan bir projeydi. Şimdi de iklim krizinin etkilerini anlatan bir farkındalık projesi olarak yağmur durakları çalışmasını hayata geçirdik. Durakların üzerine düşen suları topluyoruz ve durakların arkasındaki bitkileri suluyoruz. Bu, iklim krizinin beş etkisini anlatıyor. Küresel ısınmayı, sel ve taşkınları, kuraklığı, küresel ısınmanın kaynağı sera gazlarını anlatan bir hikaye. Yurttaşlarımızın bu çalışmadan ilham almasını ve iklim krizine karşı kentimizin mücadelesine ortak olmasını istiyoruz” dedi.

ESHOT Genel Müdürü Erhan Bey ise bu çalışma ile suyun korunduğunu ifade ederek, “Ayrıca hem duraklarımızın görselliği dikkat çekecek hem de yağmur suları boşa akmamış, verimli kullanılmış olacak” diye konuştu.