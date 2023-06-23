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Kuraklığa karşı bin fidan

YAŞAM 23.06.2023, 07:37
Kuraklığa karşı bin fidan

Ankara Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, Bilim Ağacı Vakfı ve Türkiye Ormancılar Derneği iş birliğiyle ‘Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü’ kapsamında farkındalık etkinliği düzenlendi.ANKARA (İGFA) - Yeşilin Başkenti sloganıyla Ankara’nın dört bir yanındaki ağaçlandırma çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yaparak çeşitli farkındalık projelerine de imza atıyor.

Bilim Ağacı Vakfı (BAV) ve Türkiye Ormancılar Derneği (TOD) ile iş birliği protokolü imzalayan Ankara Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı “Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü” kapsamında Kızılcahamam’ın Gümele Mahallesi mevkiinde bin ağacı toprakla buluşturdu.

 HEDEF TOPLUMSAL DUYARLILIĞI ARTIRMAK

Ağaçlandırma etkinliğinde konuşan Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Mutlu Gürler, daire başkanlığı olarak afetlere ilişkin farkındalık yaratmak ve bu yönde toplumsal bilinci yükseltmek için büyük çaba sarf ettiklerini belirtti. Gürler, konuşmasına şöyle devam etti:

“Hem AFAD'la hem de saygın sivil toplum kuruluşlarıyla düzenlediğimiz eğitim ve farkındalık süreçlerini en geniş kitlelere ulaştırma çabasındayız. Bugün buradaki etkinliğimizde Türkiye Ormancılar Derneği gibi çok köklü saygın bir meslek kuruluşuyla, Bilim Ağacı Vakfı gibi Ankara'nın eğitim amaçlı çalışmalar yürüten bir vakfıyla çölleşmeye karşı farkındalık ormanı tesis etmek için bir araya geldik. Kuraklık ve çölleşme riskini toplumsal duyarlılığı hep birlikte bir mücadeleyle engelleyebiliriz diye düşünüyoruz. Tabi bunların evrensel ve gezegenimizin serüveniyle ilgili bir boyutu var. Buna ilişkin yapabileceğimiz tek şey kendi kentlerimizi olabildiğince dirençli hale getirmek, afetlere karşı toplumun en yüksek seviyede bilinçlenmelerini sağlamak. Bu çalışmanın temel hedefi de farkındalıkları yükseltmek.”

TOD Başkanı Ahmet Hüsrev Özkara da Türkiye’nin topoğrafyası, coğrafi konumu ve iklim özelliklerinin doğal olarak toprak erozyonuna neden olabilecek bir yapıya sahip olduğuna dikkat çekerek, “Kızılcahamam Gümele Mahallesi’ne yakın arazimizde bu ağaçlandırma etkinliğini önümüzdeki yıllarda da sürekli hale getirmeye çalışacağız.  Özen gösterilmezse, arazi kullanımlarında da hata yapılırsa, araziler parçalanırsa bir taraftan çölleşmeye bir taraftan kuraklık gerçekleşir. Bunun doğal sonucu da gıda krizidir ve yaşam kalitesinin düşmesidir. Bu nedenle hepimiz bu konuda duyarlı olmak zorundayız. Ormanlarımızı var olan doğal yapısını korumanız gerekiyor” diye konuştu.

BAV Yönetim Kurulu Üyesi Tacettin Can ise “Vakıf olarak Çankaya, Gölbaşı ve Etimesgut ilçelerinde toplam 5 adet park ve mini orman tesis ettik. Afet ve çevre duyarlılığı gibi konularda hem Ankara Büyükşehir Belediyesi hem de Türkiye Ormancılar Derneği’yle sıkça bir araya geliyoruz. Etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dedi.

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