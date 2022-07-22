Künefenin hası.. Hatay'da 83. yıla özel 83 metrelik künefe

Hatay’ın ana vatana katılışının 83 yıl dönümü etkinlikleri bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 38.si düzenlenen festivale 83 metrelik künefe damga vurdu.

83 yıla özel olarak hazırlanan 83 metrelik künefeye vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Festival alanında vatandaşların tezahürat ve sevgisiyle karşılanan Lütfü Savaş, ayrıca hazırlanan bir tepsi künefeyi üç kez çevirince vatandaşlardan büyük alkış aldı.

Özenle hazırlanan 83 metrelik künefe Hatay Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı’nın marşları eşliğinde vatandaşlara ikram edildi.

Hatay’ın anavatana katılış etkinliklerinin coşku içinde geçtiğini belirten vatandaşlar, festivalin şehrin tanıtımına büyük katkısı olduğunu ifade etti.

Antakya EXPO alanında gerçekleşen künefe festivaline HBB Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ve eşi Prof. Dr. Nazan Savaş ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi Hatay milletvekilleri Mehmet Güzelmansur ve İsmet Tokdemir, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ve yüzlerce vatandaş katıldı.