Kumdere’de içme suyu kuyusu açılıyor

Kumdere İlave Açılan İçme Suyu Kuyuları ile Mevcut Depo Arası İlçe Suyu Bağlantı Hattı Yapım İşi sözleşmesi imzalandı.ERDOĞAN DEMİR

EDİRNE (İGFA) - Başkanlık makamında düzenlenen imza programına; Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, firma yetkilisi Zeki Erdoğan, Keşan Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Erhan Başaran ve Keşan Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Aytuğ Bayır katıldı.

“Kumdere’de 8 kuyu daha açmak için sözleşmemizi imzalıyoruz”

Programda konuşan Helvacıoğlu, suyun paradan kıymetli olduğu dönemin geldiğini söylediklerini belirterek, “Kuraklık, aşırı sıcaklar, küresel ısınma su kaynaklarımızı tehdit ediyor. Keşan’ın içme suyu ihtiyacının yarısını Kadıköy Barajı’ndan diğer yarısını ise Kumdere’den karşılıyoruz. Kadıköy Barajı’mızda şu anda 4 milyon metreküp suyumuz kaldı. Bugün susuzluk sorununa karşı masadayız. Bugün Kumdere’de 8 kuyu daha açmak için sözleşmemizi imzalıyoruz. 7 olan kuyu sayımız 15 olacak. En kısa zamanda projemizi tamamlamayı hedefliyoruz. Kadıköy barajımızda su bitmeden Kumdere’deki yeni kuyuları açmayı planlıyoruz. Sadece kuyu açma değil enerji nakil ve 9 kilometrelik su iletişim hatlarıyla ciddi bir çalışma bekliyor. En geç 4 ay sonra suyumuzu Kumdere’den almak için çalışmalarımıza başladık.” dedi.

“Halı yıkamayacağız, bahçe sulamayacağız, yolları ıslamayacağız”

Kadıköy Barajı’nda 45 günlük su kaldığını yineleyen Helvacıoğlu, şunları söyledi: “Bu projemiz bitene kadar suyu tasarruflu kullanalım. Gıdım gıdım kullanalım. Keşan aksi takdirde susuz kalacak. Belki 1 ay sonra 1 gün su vereceğiz 1 gün vermeyeceğiz. Bunu yaşamamak için suyu tasarruflu kullanalım. Dişimizi fırçalarken suyu kapatacağız, halı yıkamayacağız, bahçe sulamayacağız, yolları ıslamayacağız. Parayla su bulamayacağımız döneme giriyoruz. Keşan’ın suyunun bitmemesini istiyorsak projemiz bitene kadar yardımcı olsun. Su tüketimini kontrol altına aldığımız zaman bu iş çözülecek. Birlikte büyük bir sınava gireceğiz. 42 milyon değerinde bir projeyi hayata geçiriyoruz. Kumdere’deki yeraltı sularımızı kullanacağız. Önümüzdeki süreçte Kadıköy Barajı dolarsa kullanmaya devam edeceğiz.”

“En geç 120 gün içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz”

Daha sonra söz alan Erdoğan, “Projeyi en geç 120 gün içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. Gerekli çalışmaları yaptık. Tecrübemizle bu işi bitireceğiz.” şeklinde konuştu.

“Keşan’a tek başına yetecek kaynak anlamına geliyor”

Erhan Başaran ise yapılacak çalışma kapsamında Kumdere’de mevcutta bulunan 7 kuyunun 15 kuyuya yükseleceğini ifade ederek, “Şu anda Kumdere’den saniyede 120 litre su basıyoruz. 15 kuyu aktif hale geldiğinde saniyede 250 litreye ulaşmaya hedefliyoruz. Bu da Keşan’a tek başına yetecek kaynak anlamına geliyor. Bu projeyi tamamlarsak ve Kadıköy Barajı doluluk oranı yağmurlarla ileride eski seviyesine ulaşırsa Keşan’ın kendine yetecek 2 kaynağı olacak.”

“Süreç devam ediyor”

Daha sonra söz alan Helvacıoğlu, susuzluk sorunu karşısında 10 yıl sonra yer altı kaynaklarının da yeterli olmayacağını dile getirerek, “İleride deniz suyunu arıtmanın hazırlıklarını yapan bir belediye olmalıyız. Çokal Barajı’ndan su almak için başvuruda bulunduk, kabul edildi. 3,6 milyon metreküp su alacağız. Malkara’ya gelen hat üzerinden bize de gelecek. Burada süreç devam ediyor. Kumdere noktasında acil hareket ettik.” diye söyledi.

“Bu hayati bir durum”

“Başka ülkelerde yağmur suyunu kullanma suyu olarak kullanıyorlar. İlçemizde de bu tip bir uygulama için çalışma var mı? Ayrıcaişyerinin önünü ıslayanlar oluyor. Zabıta bu konuda uyarıda bulunuyor mu?” sorusuna cevap veren Mustafa Helvacıoğlu, “Biz susuzluk konusunda gereken uyarıları yapıyoruz. Mesajlarımızı çektik. Oto yıkayıcılarımıza da tedbirler getireceğiz. İşyerinin önünü ıslayanlar, yıkayanlar… Öyle bir haldeyiz ki serinlesin diye evini yıkayanlar var. Bunları görüyoruz. Motosikleti zabıtamız bu konuda uyarılar yapıyor ama her yere yetişemez. Duyarlı vatandaşlarımız bu konuda Alo 153 hattımızı arayabilir. Burada vatandaşlarımız duyarlı olmalı. Aynı gemideyiz. Hepimizin suyu bitecek. Ne olur tasarrufa gidelim. Sert önlemler alacağız. Bu hayati bir durum. Bana kimse ‘Başkan sular akmıyor’ demesin! Önemler almadık mı aldık. Ben mi geçen sene Kadıköy Sulama Birliği’ne su verdim? Keşan susuz kalacak diye bu günleri öngörerek söyledim. Yağmur suyunun kullanılması konusunda imar kuralı olarak konulabilir mi teknik olarak araştırabiliriz.

Konuşmaların ardından Kumdere İlave Açılan İçme Suyu Kuyuları ile Mevcut Depo Arası İlçe Suyu Bağlantı Hattı Yapım İşi sözleşmesi imzalandı.