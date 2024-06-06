Kumbarasında biriktirdiği parasını Filistinli kardeşlerine bağışladı 

Mardin'de Şehit Polis Vedat Kaya Ortaokulu 5.sınıf öğrencisi Yağmur Atılmış kumbarasında biriktirdiği paraları, İsrail tarafından acımasızca katledilen Gazze halkına Kızılay aracılığı ile bağışladı. Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Örnek davranışından dolayı Yağmur Atılmış'ı ziyaret eden Kızılay Artuklu Şube Başkanı Şehmus Arı ve Kadın Kızılay Birimi Başkanı Zeynep Kumaç kendisine teşekkür ederek çeşitli hediyeler takdim ettiler.

Kızılay Artuklu Şube Başkanı Şehmus Arı, Şehit Polis Vedat Kaya Ortaokulu 5.sınıf öğrencisi Yağmur Atılmış kumbarasında biriktirdiği paraları, İsrail tarafından acımasızca katledilen Gazze halkına bağışlamak istediğini söyledi. bizde kendisini kırmayarak ziyaret ettiklerini ifade eden Ari" Artuklu Kızılay şubesi olarak öğrencimizin bağışını teslim aldık.Kızılay Artuklu Şubesi olarak bu duyarlı davranışından dolayı öğrencimize teşekkür edip hediyesini takdim ettik"dedi.

“BU DAVRANIŞ HEPİMİZİ DUYGULANDIRDI, MUTLU ETTİ”

Ziyarete katılan Kızılay Artuklu Şube Başkanı Şehmus Arı ve Kadın Kızılay Birimi Başkanı Zeynep Kumaç “ Yağmur Atılmış isimli öğrencimiz, biriktirdiği paraları Gazzede yaşam mücadelesi veren Filistinli kardeşlerine bağışlayarak örnek bir davranış ortaya koyduğunu vurgulayan Arı" Bu davranış Kızılay camiası olarak bizleri çok mutlu etti ve duygulandırdı. Dünya’nın gözü önünde Gazze’de bir soykırım yaşanırken bu hassasiyeti tüm Vatandaşlarımızdan bekliyoruz. Bu zulme seyirci kalmamız mümkün değildir. Yağmur kızımızın, bu güzel davranışı dileriz ki başkasına da emsal teşkil eder. Bu hassasiyetinden dolayı kendisini ve onu yetiştiren ailesini kutluyoruz”ifadelerini kullandı.



Yağmur Atılmış ise ‘’Biriktirdiği paraları Azda olsa Filistinli kardeşlerine göndermek istediğini, böylece acılarına bir nebze de olsa ortak olmak, gücü yettiğince hafifletmek istediğini söyledi. Atmış" Herkesin gözü önünde özellikle çocukların acımasızca katledildiğini, bu nedenle de Filistinli kardeşlerine destek olmak için herkesin elinden geleni yapması gerektiğini belirtmiştir.Duyarlı tüm vatandaşlarımızı Gazze için az çok demeden yardım çağrısına destek olmaya bekliyoruz"şeklinde konuştu.