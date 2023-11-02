Kum Zambağı sembol oldu

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin +0.5 Akdeniz’in Geleceği başlığıyla düzenlendiği çevre çalıştaylarının 3’üncüsünü ‘Yeşile Dönmek’ temasıyla, 23-24 Kasım 2023 tarihlerinde topluyor. Çalıştayın sembolü ise koruma altında olan kum zambağı oldu.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi, artan hava sıcaklığı, azalan doğal kaynaklar, yükselen deniz seviyeleri, düzensiz yağışlar, kuraklık, sel ve kasırga gibi doğal felaketlerle kendini gösteren iklim krizine dikkat çekmek için başlattığı +0.5 Akdeniz’in Geleceği çalıştayının üçüncüsünü topluyor.

Çalıştayın bu yıl ki teması ‘Yeşile Dönmek’ olarak belirlenirken sembolü ise koruma altında olan kum zambağı oldu. Bir güneş bitkisi olan ve aynı zamanda ‘Işık Ülkesi’ Antalya’nın başta Lara kumulları olmak üzere sahillerinde sıklıkla rastlanan beyaz, gösterişli ve güzel kokulu bu çiçeğe adanan çalıştayın sloganı ise ‘Yaşamak için kum zambağını yaşatalım’ oldu.

Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde 23-24 Kasım tarihlerinde yapılacak çalıştay iki oturumdan oluşacak. İlk oturumda belediye başkanları konuşmacı olarak yer alacak. Ayrıca sürdürülebilirlik konusunda öne çıkan ‘iş girişimlerinin’ önemini vurgulamak amacıyla gerçekleştirilecek ‘Yeşil Gelecek İçin İklim Dostu İşler’ panelinde, bu alandaki ilham verici başarı öyküleri paylaşılacak, sürdürülebilirliğin iş dünyasındaki rolü ve topluma etkileri konuşulacak. Genç girişimci adaylarına, üniversite öğrencilerine, melek yatırımcılara, bu alanda çalışmak isteyen girişimcilere açık olacak panel 23 Kasım’da düzenlenecek. 24 Kasım Cuma düzenlenecek ikinci oturumda ise, yeşil dönüşüm projelerini sahada uygulayan birimlerden yetkili isimler, kurumlar arası deneyim paylaşımı ve proje sunumları yapılacak.