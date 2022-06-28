Kültürlerarası Gençlik Hareketliliği Çankırı’da başladı

Çankırı Belediyesi FSM Çocuk Akademisi Proje Grubu tarafından Erasmus+ Gençlik Programı kapsamında hazırlanan Gençlik Hareketliliği Projesi başladı.

ÇANKIRI (İGFA) - T.C. Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edilerek uygulanmaya hak kazanan proje kapsamında Türkiye, İspanya ve İrlanda’dan toplam 26 katılımcı Çankırı’da bir araya geldi. Türkiye sınırları içinde ve dışında gençlerin hareketliliğini destekleyen program sayesinde gençler, yaygın öğrenme ve kültürler arası diyalogda bulunma fırsatını Çankırı’da yakalayacak.

Farklı ülkelerden gelen konuklar, 2 Temmuz’a kadar çocuklar ile gönüllülük faaliyetleri gerçekleştirecek. Bir hafta sürecek proje faaliyetlerinde katılımcılar atölye çalışmaları, simülasyonlar, çocuklar ile ortak çalışmalar, kurum ve kuruluş ziyaretleri, ilimizin tarihi ve turistik mekânlarına ziyaretler, gençler ile buluşmalar, yerel yönetici ziyaretleri, kültür geceleri gibi birçok farklı etkinlikte yer alacak. Projenin tamamlanmasının ardından diğer ülkelerden gelen gruplar ile ortaklaşa çalışılarak yeni projeler geliştirilmesi ve bu projeler sayesinde gençlerimizin yurtdışına gidebilmeleri için imkân oluşturulacak.

Kurum ziyaretleri kapsamında Belediye Meclis Salonu’nda katılımcı gençler ile bir araya gelen Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, çocuklar için yürütülebilecek gönüllülük çalışmalarının Avrupa boyutunu görebilmeyi ve iyi örneklerin kültürel aktarımının sağlanarak dezavantajlarını azaltmayı amaçladıklarını söyleyerek projenin farklı kültürlere sahip gençler arasındaki dayanışma ve hoşgörü duygusunu güçlendireceğini ifade etti. Gençler ile bol bol sohbet eden ve onlatın sorularını yanıtlayan Esen, projenin Avrupa ülkelerinin farklı kültürlerini tanırken kendi kültürümüzü de Avrupa ülkelerinden gelen katılımcılara tanıtmak için fırsat oluşturacağını söyledi.