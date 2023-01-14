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Kültürel damak tadı tek çatıda buluştu

YAŞAM 14.01.2023, 07:17
Kültürel damak tadı tek çatıda buluştu

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, şehrin turizm dinamiklerini harekete geçirmek amacı ile Çankırı’nın damak çatlatan yöresel lezzetlerini tek çatı altında buluşturdu.ÇANKIRI (İGFA) - Yerli ve yabancı turistler, Karataş Mahallesi Uzunyol’da Ferit Akalın Radyo ve İletişim Evi karşısında restore edilen eski Çankırı evinde hayat bulan Yöresel Mutfak ve Kültür Evi’nde Çankırı’nın tescilli ve yöresel yemeklerini uygun fiyatlar ile tadabilecek.

Çankırı Belediyesi, şehrin yemek ve mutfak kültürü üzerine yaptığı girişimlere bir yenisini daha ekledi. Yöresel lezzetlerin coğrafi işaret ile tescillenmesinin ardından ürünlerin ziyaretçilere sunulması için dualar eşliğinde açılışı gerçekleştirilen Yöresel Mutfak ve Kültür Evi hizmet vermeye başladı. Açılış töreninde kurdele kesiminin ardından protokole ve vatandaşlara tesiste yöresel ürünler ikram edildi.

Geçmişten Günümüze Çankırı Mutfağı Bu Evde

Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, yerli ve yabancıların büyük rağbet göstereceğine inandıkları mekânın, geçmişten günümüze Çankırı mutfağında kullanılan malzemeleri ve yöresel yemekleri görme, tanıma ve tatma fırsatı sunacağını belirtti. Esen, 2019 yılından beri şehrin kalkınmasında sanayi, üniversite ve turizm şeklinde üç sacayağını işaret ettiklerini belirterek “Turizmin lokomotifi tuz mağarası demiştik.  Geçen yıl yaptığımız festivalle de bunu perçinledik. Bir anda 750 bin ziyaretçiye ulaştık. Şehrin planlamasını yaparken sadece imar anlamında değil, kültürel ve manevi alanda da şehrimizin 50 yılını, 100 yılını planladık. Festival sonrasında çok hızlı geri dönüşler aldık. Bir yatak firmamız çok büyük bir sanatçı ile kaya tuzumuzdan yatak üretti ve son bir aydır ulusal ve uluslararası basın mensupları mağaramızı ziyaret etmeye başladı. Firma, geçen hafta da lansmanını mağaramızda yaptı.” dedi.

“Türkiye’nin Gastronomi Alanında İlk Beş Şehrinden Biriyiz”

Gastronomi anlamında yöresel ürünlerimizi tanıtmak ve gelecek nesilere aktarmak açısından bu tesisimizi açtıkları belirten Esen, “Gayemiz buradan kar elde etmek değil. Türkiye’nin gastronomi alanında ilk beş şehrinden biriyiz. Önde gelen şehirlerimizde 16 tescilli ürün var, bizim de 13 tane tescilli ürünümüz mevcut. Bu sayıyı yakın zamanda 20 tescilli ürüne çıkartacağız.” ifadelerine yer verdi.

Kültürümüzü Gelecek Nesillere Aktaran Çankırılı Kadınlara Teşekkür

Başkan Esen, konuşmasında Çankırılı kadınları da unutmadı. Yaptıkları hizmetlerde büyük bir emeğe sahip olan kadınlara teşekkür eden Esen, “Çankırılı kadınların müthiş bir yeteneği var. Bir undan, kaya tuzundan, şekerden neler yapılabileceğini herkese gösterdiler. Bu konağımızda da hepsini göstermiş olacağız. Buradan da diğer esnaf arkadaşlarımıza örnek ve öncü olacağız. Onlar da coğrafi işaretli ürünlerimizi satacaklar. Geçmişten günümüze kültürümüzün aktarılmasını sağlayan Çankırılı annelerimize, hanımefendilerimize teşekkür ediyorum. Çankırı’mıza hayırlı ve uğurlu olsun.” dedi.

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