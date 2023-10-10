Kültür yöneticileri Konya'da buluştu

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Yerel Yönetim Kültür Yöneticileri için eğitim programı düzenlendi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Sosyal İnovasyon Ajansı Meram Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen eğitimlere çeşitli il ve ilçelerdeki yerel yönetimlerde görevli kültür yöneticileri katıldı.

Eğitimler kapsamında “Kültür Yönetimi”, “Kültür Politikaları”, “Kültür Endüstrileri”, “Medeniyet Fikri ve Şehir Tasavvuru”, “Kültürel Alanda Fon Geliştirme ve Proje Yazımı”, “Kültürel Miras Yönetimi ve Yerel Yönetimlerde Kültür Yönetimi” konuları ele alındı.

Gazeteci Yazar Yusuf Kaplan’ın katılımıyla düzenlenen Medeniyet Fikri ve Şehir Tasavvuru Konferansı’na da katılan yöneticiler, eğitimler kapsamında farklı başlıklardaki deneyimlerini ve bilgilerini paylaştı.

Daha sonra Büyükşehir Taş Bina’daki Konya Dijital Tanıtım Merkezi, Sille, Bedesten Çarşısı, Depo No:4, Selçuklu Kongre Merkezi ve Çatalhöyük Karşılama Merkezi’ni ziyaret ederek inceleyen heyet, “Konya Modeli Belediyecilik” anlayışıyla sürdürülen kültür-sanat odaklı projeleri yerinde görme fırsatı elde etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Necmettin Erbakan Üniversitesi iş birliğinde faaliyetlerini sürdüren Sosyal İnovasyon Ajansı ev sahipliğinde Anadolu Medeniyetleri Belediyeler Birliği ortaklığıyla Yerel Yönetim Kültür Yöneticileri için düzenlenen eğitim programı iki gün sürdü.