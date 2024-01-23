Kültür ve mimari Konya'da buluştu

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Necmettin Erbakan Üniversitesi ortaklığıyla toplumsal sorunlara yenilikçi çözümler üretmek amacıyla kurulan Sosyal İnovasyon Ajansı, Yaşayan Cami Öğrenme Programı kapsamında “Cami Estetiği Forumu”na ev sahipliği yaptı. Uzman hocaların ve meraklı katılımcıların buluştuğu forum, cami estetiği ve kültürüne dair önemli bir farkındalık oluşturdu.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Sosyal İnovasyon Ajansı, “Cami Estetiği Forumu”na ev sahipliği yaptı.

Türkiye İmam Hatipliler Vakfı ile Mimarlık Araştırmaları Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen “Cami Estetiği Forumu” Sosyal İnovasyon Ajansı’nın Meram Yerleşkesi’nde ilgiyle takip edildi. Yaşayan Cami Öğrenme Programı kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerin bir parçası olarak düzenlenen forum, cami estetiği ve kültürüne katkıda bulunmak isteyen uzman konuşmacıları ve katılımcıları bir araya getirdi.

6 haftalık bir öğrenme sürecinin ardından düzenlenen forumda, “Camilerin Tarihsel ve Kültürel Gelişimi”, “Camiler ve Toplumsal Dayanışmaya Katkısı”, “Sürdürülebilir Cami Estetiği-Mimarisi”, “Cami Mimarisi Tarihi” ve Restorasyon ve Koruma” gibi konularda eğitimler verilerek edinilen bilgilerin sahada tecrübe edilmesine fırsat tanıdı. Cami mimarisinin tarihsel süreci, kültürel gelişimi, değişimi ve aktarımı konularında geniş bir perspektif sunan eğitimlerde katılımcılar sorularını sorma ve bilgi alışverişi yapma fırsatı da buldu.

Sosyal İnovasyon Ajansı, Konya Büyükşehir Belediyesi ile Necmettin Erbakan Üniversitesi ortaklığıyla toplumsal sorunlara yenilikçi çözümler üretmek amacıyla kuruldu.