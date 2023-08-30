Kültür Sokağı'na ilk kazma vuruldu

Rize Piriçelebi Mahallesinde yapımına başlanan ve içerisinde şehrin kültürel değerlerinin yer alacağı Kültür Sokağı Projesinde ilk kazma vurularak inşaat çalışmaları başlatıldı.RİZE (İGFA) - Rize’nin turizmine katkı sağlayacak projenin hayata geçirilmesi için 2227 metrekare alan kamulaştırıldı. Elde edilen alanın 1846 metrekaresinde Rize’nin yöresel mimarisi kullanılarak inşa edilecek yapıların yer alacağı Kültür Sokağı projesi, şehrin kültürel değerlerini ilimize gelen misafirlere aktaracak. Yapılacak olan yapıların alt kat kısmı çarşı olarak kullanılacak. Üst avlu kısmında ise konferans salonu, yöresel ürünlerin tanıtım ve satışının yapılabileceği alanlar yer alacak.

Daha önce şehrin estetiğine uygun olmayan bir görünüme sahip olan alanda altı adet binanın yıkım işleminin gerçekleşmesinin ardından projede ilk kazma vurularak zemin iyileştirici fore kazık çalışmaları devam ediyor.

Rize’nin merkezine modern bir görünüm kazandıracak olan proje alanını incelemelerde bulunan Rize Belediye Başkanımız Rahmi Metin beraberinde Başkan Yardımcısı Muhittin Aydın Bilsel ile birlikte Kültür Sokağı Projesi’nin saha çalışmalarıyla ilgili teknik ekipten bilgi aldı.