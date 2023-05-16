Kültür Akademisi Bursa'da yüreklere dokundu

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini yürüten Kültür Akademisi proje ortaklarından Gençleşen Türküler Proje Topluluğu, Adıyaman, Hatay, Malatya ve Kahramanmaraş’tan Bursa’ya gelen depremzedelere konuk oldu.BURSA (İGFA) - Deprem bölgesindeki illerden gelip, Büyükşehir Belediyesi’nin Karacaali Gençlik Kampı’na yerleşen 40 yakın aile, çağdaş ozan Barış Manço şarkılarıyla moral buldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy ile Gençlik Hizmetleri Müdürü Mürsel Kaya’nın da katıldığı etkinlikte, Adıyamanlı bir aile yoğurduğu çiğköfteyi tüm katılımcılara ikram etti.

Birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olarak yaşanan gece; memleketlerinden uzak, acılarıyla hayata tutunan konuklara moral oldu.