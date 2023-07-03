Kültepe Müzesi küllerinden doğdu

Büyükşehir Belediyesi, Kültepe Kaniş Karum’da, kaya oyma tekniğiyle yapımı devam eden Kültepe Müzesi, 14 evden oluşan Asurlu Tüccarlar Sokağı ve Kültepe Ziyaretçi Merkezi projeleri ile bölgeyi yeniden canlandırıyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Medeniyetler şehri Kayseri’de tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkan ve önemli yatırımlara imza atan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “150. Yılda 150 Proje” kapsamında Kültepe’yi ayağa kaldıracak projeleri hayata geçiriyor.

6 bin yıllık tarihi geçmişi ile endüstri ve ticaretin merkezi olan Kayseri tarihi ve turizmi ile dikkat çekerken, Büyükşehir Belediyesi, Kültepe Kaniş-Karum Höyüğü'nde çalışmalara devam ediyor.

KABA İNŞAATINDA SONA GELİNDİ

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’In özel önem gösterdiği ve asırlar öncesine uzanan gizemli yanları olan Kültepe’yi adeta yeniden uyandıran projelerden kayadan oyma Kültepe Müzesi’nde inşaat çalışmalar sürüyor.

Kaya oyma tekniğiyle yapımı devam eden Kültepe Müzesi çalışmalarının kaba inşaatının son aşamalarına gelinirken, yaklaşık 3 bin 500 metrekare açılan alanın 2 bin 800 metrekare sergi alanı olarak kullanılması planlanıyor. Kültepe gibi tek bir örenyerine ait eserlerin sergilenmesi planlanan müze, hem Kültepe Örenyeri’ne yakınlığı hem de Koramaz Vadisi’nin Bağpınar girişinde olması nedeniyle önemli bir konumda bulunuyor. Yapının tamamı Büyükşehir Belediyesi tarafından finanse edilerek, uygulamaları yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi’nce hazırlanan hem Kültepe’ye hem de Koramaz Vadisi olmak üzere iki turizm rotasına da hizmet edecek bu çalışma, hem arkeolojik olarak döneminin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacak hem de ülkede konsept olarak türünün ilk örneği olacak.

GEÇMİŞE GÖTÜRECEK BİR PROJE: ASURLU TÜCCARLAR SOKAĞI

Büyükşehir Belediyesi, Anadolu'da en eski yazılı belgelerin gün yüzüne çıkarıldığı Kültepe Kaniş-Karum’da adeta geçmişe götürecek bir projeye daha imza atıyor.

Büyükşehir, Kültepe Karum bölgesinde 14 evden oluşan “Asurlu Tüccarlar Sokağı” çalışmalarına hızla devam ediyor. Proje kapsamında, Tahsin Özgüç tarafından 1953 yılına kadar Karum bölgesindeki bir alanda yapılan kazılarda ortaya çıkarılan yapıların Mahmut Akok tarafından planları ve illüstrasyon çizimleri yapılırken, bu çizimler ışığında Koruma Bölge Kurulu’na sunulan projeler uygulanmaya başlandı.

Kazı sonuçları buluntularına göre tasarlanan projenin uygulanması sırasında döneminin malzemelerine uygun olarak kerpiç, taş temeller ve ahşap kullanılırken, Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulaması gerçekleştirilen çalışma, Kayseri Valiliği’nin destekleriyle sürdürülüyor. Bu proje ile Asurlu tüccarların yaşam alanlarının canlandırılarak ziyaretçilerin o döneme tanıklık etmesine imkân tanıyacak.

Öte yandan, Kültepe Kaniş-Karum Höyüğü’ndeki çalışmalar kapsamında modern donanımlarla tasarlanan ve bölge hakkında bilgi vermek amacıyla hayata geçirilen Kültepe Ziyaretçi Merkezi de hayata geçirildi.

Kültepe Kaniş-Karum; Kültepe Ziyaretçi Merkezi, Kültepe Müzesi ve Asurlu Tüccarlar Sokağı ile turizm açısından daha zengin ve benzersiz bir niteliğe bürünecek.