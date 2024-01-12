Kültepe Kaniş Karum'u dünya tanıyacak

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’nin dünyada örneği olmayan kayadan oyma işlemiyle yer altı müzesi konumundaki Kültepe Müzesi’nde sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri’de tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkan Büyükşehir Belediyesi, 6 bin yıllık köklü geçmişi olan Kültepe Kaniş-Karum'dan çıkan eserlerin sergileneceği Kültepe Müzesi’nde çalışmalar hummalı bir şekilde sürerken, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yapımı devam eden kayadan oyma Kültepe Müzesi projesini yerinde inceledi.

Başkan Büyükkılıç’a teknik gezi esnasında Kültepe Kaniş-Karum Höyüğü Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman ve Ali Hasdal da eşlik etti.

“TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA KENDİSİNDEN SÖZ ETTİREN BİR MÜZE ÇALIŞMASI”

Kayadan oyma müzenin son durumu hakkında bilgiler alan Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, “Öncelikle hocamıza kazı başkanımız olarak teşekkür ediyorum. Kültepe Kaniş-Karum’un yapılan kazılar sonrasında 7 bin yıla doğru giden boyutuyla oradan çıkan ürünlerin, geçmiş dönemlerde böyle ortamın olmamasından kaynaklı olarak başka yerlerde korunması ya da nakli söz konusu olmuş. Gerek yurt içi gerekse yurt dışı bizim için de bir kayıp olmuş. İnşallah biz hem korumak hem geriye dönüşünü sağlamak amacıyla yaptığımız yer altı müze çalışmasıyla 3 bin 500 metrekare Türkiye’de ve dünyada kendisinden söz ettiren bir müze çalışması olacak” diye konuştu.

ESERLER, KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI’NDAN TALEP EDİLDİ

Müze çalışmalarını kazı yöntemi ile yaptıklarını vurgulayan Büyükkılıç, şöyle konuştu: “Şu anda görüldüğü gibi kazısı bitti, zeminle ilgili çalışma bitti. Elektrikle donanımı, altyapısıyla ilgili sıkıntılar tamamen giderildi. Sadece vitrini yapılma, projelendirme çalışmaları sürüyor. Ayrıca Fikri hocamızın da tespitleri ile burada sergilenmesini istediğimiz eserlerimizin Kültür Bakanlığı’mızdan talebi söz konusu oldu. Bu konuda da bakanlığımızdaki yetkililer ile görüşerek daha bu sabah da görüştüğümüz sonrasında inşallah bu yönde yardımcı olacaklarını, gerekli çalışmalarda sona gelindiği ifade edildi.”

“HERKESİN UĞRAK YERİ OLACAK”

Başkan Büyükkılıç, önümüzdeki sezon itibariyle burasının adeta herkesin bir uğrak yeri olacağını belirterek, “Ulaşımı kolay, malum Kayseri-Sivas yolu üzerinde, şehrimize de 20-25 kilometre uzaklıkta. İnşallah biz bu anlayış içerisinde kütüphaneler şehri, müzeler şehri diye nitelendirirken laf olsun diye değil altyapısını oluşturan ve kamuoyuna daha önce vadettiğimiz şekilde projelerini hayata geçiren bir yaklaşım ile çalışmaları sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

“SONA GELİNDİ, KAYSERİ’YE YAKIŞAN YENİ BİR MÜZE OLACAK”

Projede sona gelindiğini, en güzel şekliyle Kayseri’ye yakışan yeni bir müze modeli ile insanları buluşturacaklarını belirten Büyükkılıç, bu projenin kente hayırlı uğurlu olmasını temenni etti.

“DÜNYADA İLK, BAŞKA BİR ÖRNEĞİ OLMAYAN MÜZE”

Kültepe Kaniş-Karum Höyüğü Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu da dünyada örneği olmayan bir müze hazırlığı içinde olduklarını belirterek, “Bu müzeyi önümüzdeki turizm sezonundan itibaren açarsak, Kayseri için epey ziyaretçi turist gelmiş olacak. Yaklaşık olarak 3 bin 500 metrekare ve arkeolojik olarak müze, ilk defa böyle bir yerde yapılması dünyada ilk, başka bir örneği olmayan müze ve bizim de Kültepe’nin şansına Sayın Başkanım sayesinde ilk defa böyle bir müzeyi Türkiye ve dünyada yapıyoruz, ellerinize sağlık” ifadelerini kullandı.