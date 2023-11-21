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Kula’nın 120 milyon TL’lik içme suyu yatırımı tam kapasite

YAŞAM 21.11.2023, 14:13
Kula’nın 120 milyon TL’lik içme suyu yatırımı tam kapasite

MASKİ Genel Müdürlüğünün Kula’da 120 milyon TL yatırımla hayata geçirdiği çelik içme suyu terfi hattı ve 5 binlik içme suyu deposunda çalışmalar tamamen noktalandı.MANİSA (İGFA) - Kula ilçe merkezine yeterli su temin edilmesi noktasında büyük öneme sahip 120 milyon TL’lik çelik içme suyu terfi hattı ve 5 bin tonluk içme suyu deposu tam kapasite çalışıyor.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü bünyesinde Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatları sonrasında hayata geçirilen projede ilk olarak 20 kilometrelik çelik içme suyu terfi hattı döşendi. Hat döşeme çalışmalarıyla eş zamanlı olarak yürütülen 5 bin tonluk içme suyu deposunun ilk etapta tek gözünden de olsa Kula merkeze yeterli su verildi. Çalışmalarına hız kesmeden devam eden MASKİ, deponun diğer gözünde de işlerini tamamlayarak tam kapasiteye geçti. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen projeyle Kula’nın su sıkıntısına son verildi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, “17 ilçede ihtiyaç ve önem sırasına göre yatırımlarımıza devam ediyoruz. Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkisiyle Kula ilçemizdeki su kaynaklarımız ciddi azalma göstermişti. Buna son vermek için yaptığımız fizibilite çalışmaları sonrasında ilk olarak yeni su kaynakları bulduk. Ardından yatırım bedeli 120 milyon TL’yi bulan bir projeye başladık. Bu proje kapsamında 20 kilometre çelik içme suyu terfi hattı ve 5 bin tonluk içme suyu deposu inşa ettik. Projemizin tamamlanmasının ardından Kula merkezde su sıkıntısı kalmadı. Depomuz da artık tam kapasiteye ulaştı. Kula’nın gelecek en az 50 yılını içme suyu konusunda garanti altına aldık. Projenin başından sonuna kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ben de Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bizzat bu projenin her safhasını yakından takip ettim. Yaptığımız her iş vatandaşımızın, Manisa’mızın geleceği için. İlimizin refah seviyesini yükseltmek için gece-gündüz çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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