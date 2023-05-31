Kulalı şehitlere pilav hayrı

Manisalı şehitlerimizi anmak için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde başlatılan şehit mevlidi ve pilav hayrı, Kula ilçesinde devam etti.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kula ilçesinde şehadetlerinin yıldönümü dolayısıyla Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çetin Kuşdili, Şehit Jandarma Komando Er Ahmet Akdeniz, Şehit Piyade Er Mehmet Ali Karaduman, Şehit Polis Memuru Refik Aksoy, Şehit Jandarma Çavuş Mehmet Sancar ve Şehit Jandarma Er Mehmet Sarı adına mevlit okutarak pilav hayrında bulundu.

Şehit aileleri ve yakınları, anma programı nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve içerisinde Yasin-i Şerif ile Türk Bayrağı bulunan hediyeler, protokol üyeleri tarafından şehit ailelerine takdim edildi.

Şehit aileleri ve yakınları, evlatlarını unutmayan ve anma programı gerçekleştiren Manisa Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.