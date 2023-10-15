Kula ve Selendili üreticilere zeytin hasat örtüsü

Kırsal kalkınmanın desteklenmesi üreticilerin girdi maliyetlerinin azaltılarak gelirlerinin artması için desteklerini sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula ve Selendi ilçelerinde düzenlediği törenlerle Kula’da 210, Selendi ilçesinde 240 olmak üzere toplam 450 üreticiye zeytin toplama örtüsünü teslim etti.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca yürütülen zeytin üreticilerine örtü desteği, Kula ilçesi ve Selendi ilçesinde düzenlenen törenlerle devam etti.

Kula’da itfaiye amirliğinde düzenlenen zeytin örtüsü dağıtım törenine Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Ziraat Odası Başkanı Nuri Topal, ilgili müdürler, personeller ve vatandaşlar katılırken, Selendi Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen törene ise Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta’nın yanı sıra Selendi Ziraat Odası Başkanı Servet Akyıldız, Selendi Muhtarlar Derneği Başkanı Metin Gökdeniz, personeller ve vatandaşlar katıldı.

Kula ve Selendi’de düzenlenen törenlerde vatandaşlara yönelik selamlama konuşması yapan Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı hizmetler ve verdiği destekler hakkında bilgiler verdi.

Yapılan konuşmaların ardından Kula’da 210, Selendi ilçesinde 240 olmak üzere toplam 450 üreticiye zeytin toplama örtüsünü teslim etti.