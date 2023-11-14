Kula heyetinden Başkan Ergün’e ziyaret
Kula Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ve beraberindeki meclis üyeleri, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ü makamında ziyaret etti.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ve beraberindeki meclis üyelerini makamında ağırladı. Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü de yer aldı. Başkan Cengiz Ergün, ziyarette Kula Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir’e Manisa CBÜ akademisyenleri tarafından hazırlanan ‘Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa’ isimli 4 ciltlik kitap serisini hediye etti. Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Kula Belediyesi tarafından Kula’ya kazandırılacak yatırımlar üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.
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