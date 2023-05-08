Küçükelmalı Tabiat Parkı hafta sonlarının vazgeçilmezleri arasında

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde bulunan Küçükelmalı Tabiat Parkı hafta sonlarının vazgeçilmez mekanı olmaya devam ediyor.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri ilçesine 7 kilometre uzaklıkta bulunan 4 mevsim doğasıyla günübirlik ziyaretçilerin gözde mekanları arasında bulunan Küçükelmalı Tabiat Parkı soğuk havalara rağmen ziyaretçi ağırlamaya devam ediyor.

Küçükelmalı Tabiat Parkında yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, kamelyalar, karavan kamp alanı, kır lokantası, Kafeterya ve yöresel ürün satış noktası gibi birçok sosyal alan yer alırken, Tabiat parkı 4 mevsim doğa yürüyüşü ve fotoğraf tutkunlarının yanı sıra günübirlik Bursa, İstanbul, Eskişehir, Kütahya, Kocaeli, İzmir ve Ankara’dan misafirleri ağırlıyor.

Tabiat parkına Bursa’nın İnegöl ilçesinden hafta sonu tatilini geçirmek için gelen Hakan Balcı ve Hüseyin Sütçü, Küçükelmalı Tabiat Parkına her fırsatta geldiklerini belirterek çam ormanları arasında huzur veren ortamı ve göletiyle burada stres attıklarını söyledi.