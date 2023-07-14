Küçük Sanayi Sitesi Kütahya'ya yakışacak
Kütahya Belediyesi'nin önemli dönüşüm projeleri içerisinde yer alan ve tamamlandığında şehrimize çok yakışacak olan İnköy Küçük Sanayi Sitesi’nin birinci etabındaki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın çok önemsediği ve Kütahya Belediyesi'nin önemli dönüşüm projeleri içerisinde yer alan İnköy Küçük Sanayi Sitesi’nin birinci etabındaki çalışmalarda önemli mesafe katedildi.
Yapılacak olan blokların temel atma işlemleri devam ederken bir taraftan da üstyapı çalışmaları da titizlikle sürdürülüyor.
Proje tamamlandığında hem hemşehrilerin, hem de sanayi esnafların yüzünün güleceği önemli bir proje Kütahya'ya kazandırılacak.
1 milyon 150 bin metrekare alan üzerine yapılan İnköy Küçük Sanayi Sitesi’nin ilk etabında 530 iş yeri ve sosyal donatı alanları yer alacak.
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|36
|40
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|39
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|36
|38
|15. Gençlerbirliği
|36
|38
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|35
|17. Adanaspor
|36
|25
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|36
|23
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|36
|16
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|O
|P
|1. M.City
|38
|89
|2. Arsenal
|38
|84
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|75
|4. Newcastle
|38
|71
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|7. Aston Villa
|38
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|38
|59
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|38
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|38
|45
|12. Chelsea
|38
|44
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|41
|14. West Ham United
|38
|40
|15. Bournemouth
|38
|39
|16. Nottingham Forest
|38
|38
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|38
|36
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|34
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|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|38
|88
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|78
|3. Atletico Madrid
|38
|77
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|71
|5. Villarreal
|38
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|38
|53
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|38
|49
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|42
|15. Getafe
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|41
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