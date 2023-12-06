Küçük ressamlar işbaşında

Özel Egeberk Anaokulu öğrencileri, bu kez tuval başına geçip, resimdeki yeteneklerini ortaya koydular.BURSA (İGFA) - Yıl boyunca birbirinden renkli aktivitelere imza atan Özel Egeberk Anaokulu öğrencileri, bu defa görsel yeteneklerini konuşturdular. Boyalarını hazırlayıp, önlüklerini giyen minik ressamlar, büyük bir özgüvenle tuvallerin başına geçti. Hayallerini resmeden minik öğrenciler, ortaya rengarenk tablolar çıkardı. Çocuklar, ellerinde boyalarıyla keyifli bir güne imza attılar.