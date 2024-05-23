Küçük Köy’ün Büyük Kadınları tam not aldı

Çayırovalı kadın oyuncuların hazırladığı ‘Küçük Köy’ün Büyük Kadınları’ isimli tiyatro oyunu, dün Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde seyirciyle buluştu. Oyun, tiyatroseverlerden tam not aldı.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediyesi’nin destekleriyle Çayırova Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından kurulan, Çayırovalı Oyuncu Kadınlar Tiyatro Topluluğu’nun sahnelediği Küçük Köy’ün Büyük Kadınları, isimli oyun, dün (22 Mayıs Çarşamba) Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde izleyicisiyle bir araya geldi. Senaristliğini ve yönetmenliğini Zeynep Karpuz’un gerçekleştirdiği Küçük Köy’ün Büyük Kadınları isimli tiyatro oyununda, Çayırovalı amatör kadın tiyatro oyuncularının performansı büyük alkış aldı. Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’ni dolduran tiyatroseverler, oyun sonunda Çayırovalı tiyatro oyuncularını dakikalarca alkışladı. Köye bir öğretmenin gelişiyle hayatları değişen kadınların hayatını konu alan oyun, ikinci kez sahnelendi ve yine izleyicisinin büyük beğenisini kazandı. Çayırovalı Oyuncu Kadınlar Tiyatro Topluluğu kendilerini yalnız bırakmayan tiyatroseverlere çok teşekkür ett