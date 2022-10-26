KTSO Başkanı Ilık Bulgaristan'da

Bulgaristan'ın Burgaz ilinde düzenlenen çalışma toplantısına katılan KTSO Başkanı Soner Ilık, Kırklaerli Beğendik Köyü ile Bulgaristan Burgaz Rezova köyleri arasındaki teknik ve hukuki çalışmalar ele alındı.Erdoğan DEMİR - Keşan Postası / EDİRNE (İGFA) - Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık, Kırklareli Valisi Birol Ekici ile Bulgaristan’ın Burgaz Valisi Prof. Dr. Mariya Neykova başkanlığında Türkiye Cumhuriyeti Kırklareli İli ile Bulgaristan Cumhuriyeti Burgaz İli arasında tesis edilen iyi ilişkilerin devam ettirilmesi adına Bulgaristan’da düzenlenen “Çalışma Toplantısı”na katıldı.

Gerçekleştirilen toplantının iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi açısından çok olumlu geçtiğini ifade eden Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, kültür, sağlık, eğitim ve ekonomi alanlarında ilişkilerimizin gelişmesini sağlayacak somut faaliyetlere adım atmak amacıyla, Kırklareli Valisi Birol Ekici başkanlığındaki heyet ile Burgaz'ın üst düzey yetkililerinden oluşan heyetin katılımı ile Bulgaristan Burgaz'da düzenlenen toplantıya katıldığını söyledi.

Düzenlenen toplantıda Dereköy Sınır Kapımızın genişletilmesi ve geliştirilmesi, Kırklareli Beğendik Köyü ile Bulgaristan Burgaz Rezovo Köyleri arasındaki Rezve Deresi üzerine bir köprü yapılarak, Kara Sınır Kapısı açılması için başlatılan teknik ve hukuki çalışmalarla ilgili son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Yapılması planlanan Kara Sınır Kapısı, komşu iki ülke arasındaki güzel ilişkilerin artmasına katkı sağlayacağı kaydedildi.