KTO’da yılın ahisine kaftan giydirildi

Kayseri Ticaret Odası (KTO) tarafından ‘Yılın Ahisi’ seçilen kentin tanınmış hayırsever işadamlarından Bekir Özbıyık’a, düzenlenen törenle ‘Ahilik Kaftanı’ giydirildi. KTO Başkanı Gülsoy, “Bekir amcamın hayır öğütleriyle büyüdük. Sohbetine doyum olmaz. Bekir Amcamın “İçiniz bozulmazsa, işiniz bozulmaz” sözünü her konuşmamda kullanıyorum.” dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

35. Ahilik Haftası Kutlamaları kapsamında Kayseri Ticaret Odası M. Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu’nda Yılın Ahisi töreni düzenlendi. Mehteran Takımının gösterileriyle başlayan törene Vali Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Ticaret Borsası Başkan Vekili Mehmet İştahlı, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, Nuh Naci Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Güney, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, il müdürleri, oda üyeleri, Özbıyık ailesi ve çok sayıda davetli katıldı.

GÜLSOY : AHİLİĞE TÜM TOPLUMUN İHTİYACI VAR

Programın açılış konuşmasını yapan Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Ahilik Teşkilatının temellerinin Kayseri’de atıldığını belirterek, “ Ahiliğe bu günlerde o kadar çok ihtiyacımız var ki. Sadece esnaf kesiminin değil, tüm toplumun ihtiyacı var. Ahiliği bizim yaşatmamız gerekiyor. Tüm bireylerin de ahilik kültürünü yaşaması gerekir. Güzel ahlakı, iyiliği, sevgiyi, başkalarının hakkına saygıyı, adil ve eşit olmayı öğütleyen Ahilik Kültürü; geçmişten günümüze uzanan, gelecekte de yaşatılması gereken önemli bir yaşam felsefesidir. Ahi, helal haram ölçüsünü şiar edinmiş, ustasının, ortağının, çırağının, yamağının hakkını gözeten, devletine vergisini, milletine zekâtını eksiksiz veren kişidir. Ahi, dedikodu yapmayan, fitneden uzak duran, ne komşusunu, ne aynı sektördeki meslektaşını ne de herhangi birinin açığını, eksiğini aramayan kişidir.” dedi.

“KAYSERİ AHİLİK KÜLTÜRÜNÜ EN İYİ YAŞAYAN VE YAŞATAN ŞEHİR”

Kayseri’nin ahilik kültürünü en iyi yaşayan ve yaşatan bir şehir olduğunun altını çizen Başkan Gülsoy, “Müşteri velinimetimizdir olgusunu en iyi uygulayan bir esnaf ve ticaret kesimimiz var. Paylaşımcı ve hayırsever kimliğimizde Ahilik kültüründen gelmektedir. Alın teri olmadan helal kazancın olmayacağına inanan insanımız helal olmayanı hiçbir zaman tercih etmemiştir. Bizler; alın teri ile çalışmayı; emeğin, beraberinde bereketi getireceğine olan inancı, alırken de satarken de adil olmayı ahilik kültürü ile yetişen atalarımızdan öğrendik. Şimdi de öğrendiğimizi yaşamak, yaşadığımızı yaşatmak ve değer yargılarımızı geleceğe aktarmak konusunda bizlere önemli görevler düşüyor.” İfadelerini kullandı.

Başkan Gülsoy, 2022 Yılın Ahisi olarak hayırsever iş adamı Bekir Özbıyık’ı seçtiklerini ifade ederek şunları söyledi: “Geçtiğimiz yılın Ahisi Mustafa Özhamurkar gibi Bekir amcamın da hayır öğütleriyle büyüdük. Sohbetlerine doyum olmaz. Bekir Amcamın “içiniz bozulmazsa işiniz bozulmaz” sözünü her konuşmamda kullanıyorum. Kıymetli Büyüğüm Bekir Özbıyık’a Rabbim sağlıklı uzun ömürler versin. Kıymetli ailesi de bugün aramızdalar. Hepsine de saygı ve selamlarımı iletiyorum. Bu özel günde buraya kadar zahmet edip geldikleri için her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ahilik ilkesini şiar edinip, ticaretin daha bereketli olacağına her manada huzur ve saadet bulacağına inancı olan tüm esnaf ve iş arkadaşlarıma da bir kere teşekkür ediyor, işlerinde bereket diliyorum. “

ODAKIR : AHİLİĞİ HEP BİRLİKTE YAŞATMAYA DEVAM EDECEĞİZ

KESOB Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhi Odakır da, “Bildiğiniz üzere Kayseri Ticaret Odası’nın geçmişi 19. Yüzyıla kadar dayanmaktadır. Köklü bir geçmişi olan ve 24 bin 65 üyeyi bünyesinde barındıran Kayseri Ticaret Odası, günümüzdeki kurumsal yapısına gelene dek çeşitli tarihsel süreçlerden geçmiştir. Şehrin ticaret erbabının derdiyle dertlenen, sorunlarına çözüm bulmak için çalışıp emek veren, onların gözü kulağı sesi olan bir anlayışla çalışan Oda’mız, şehrimizin önemli markalarından biri olmakla birlikte şehrin sesinin duyulmasında önemli roller de oynamaktadır. Tabi, bu anlayışın kökenine de bakmak lazım. Ticaret şehri, ticaretin merkezi Kayseri’mizde Ahiliğin temelleri atılmıştır. Ahilik kültürü, anlayışı, duygu ve düşünceleri, prensipleri, bu şehrin insanının vazgeçilmezi olmuştur. Ahiliği hep birlikte yaşatmaya devam edeceğiz.” dedi.

BÜYÜKKILIÇ : AHİLİK FELSEFESİ KAYSERİ’YE YAKIŞIYOR

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, “Ahilik felsefesi Kayseri’ye yakışıyor. En güzel şekliyle bugün burada yapılacak olan törenle Ahi Baba seçilecek olan Bekir ağabeyimize de bu unvan yakışıyor. Bu büyüklerimizle bir felsefenin sahibi anlayışın sahibi olarak, böyle güzel insanlarla birlikte olmaktan onur duyuyorum” dedi.

ÇİÇEK : AHİLİK AH ALMAMAKTAN GELİYOR

Vali Gökmen Çiçek de, “Bizim medeniyet tasavvufumuzda ailemize, ülkemize sadece bu yetmez dünyaya nizam verme i’la-yi kelimetullah peşinde koşma arzusu vardır. Biz bu dünyayı geçici olarak görürüz. Biz Müslümanız öldükten sonra yaptıklarımızın hesabının sorulacağına inanırız. Sadece yaptıklarımız mı, biz yapmadıklarımızdan da hesap sorulacağına inanırız. O yüzden bizim kültürümüz diğer medeniyetlerden çok daha farklıdır. Bizi biz yapan değerler ailemiz, komşuluk ilişkilerimiz, esnaf ilişkilerimiz. Bence Ahilik ah almamaktan geliyor, sadece ah almamak değil. Ah almanın önüne geçmekten geliyor” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Ayşe Baldöktü Mesleki Eğitim Merkezi ekibi tarafından ‘Şed Kuşatma Töreni’ni canlandırıldı.

’Yılın Ahisi’ Bekir Özbıyık’a kaftanı Vali Gökmen Çiçek, KTO Başkanı Ömer Gülsoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve KESOB Başkanı Şeyhi Odakır tarafından giydirildi. Kaftanını giyen Özbıyık’a günün anısına plaket takdim edildi. Kaftanı öperek kısa bir konuşma yapan Özbıyık, “Bu kaftana layık olmaya çalışacağım. Şimdiye kadar çalıştım, bundan sonra da çalışacağıma inanıyorum.” İfadelerini kullandı. Tören toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.