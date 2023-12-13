KTO Karatay'ın öğrenci toplulukları ödüllendirildi

Öğrencilerinin yalnızca akademik başarılarına değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel gelişimlerine de büyük önem veren Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi’nde, aktif çalışmalar yürüten ve bir yıl boyunca üstün performans sergileyen öğrenci toplulukları için ödül töreni düzenlendi.KONYA (İGFA) - Öğrencilerin yalnızca derslerde değil, aynı zamanda çeşitli sosyal ve kültürel etkinliklerde de kendilerini geliştirmelerini teşvik etmek amacıyla Sağlık, Kültür ve Sportif Aktiviteler Direktörlüğü (SKS) tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen ödül töreninde, topluluklara üniversite yönetimi tarafından çeşitli ödüller verilerek başarıları takdir edildi.

Öğrenci Toplulukları Ödül Töreninde açılış konuşmasını yapan KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk; “Birçoğumuzun hayatında önemli bir dönem olan üniversite yılları, sadece akademik başarılarla değil;öğrenci topluluklarıyla birlikte yaşanan deneyimlerle de şekillenmektedir. Yalnızca ders kitaplarıyla sınırlı kalmayarak gerçek üniversite deneyimi kazandıran topluluk çalışmaları, liderlik becerilerini geliştirme ve sorumluluk alma gibi önemli yetkinlikleri de güçlendirmektedir. Bu noktada, topluluklarımızın yaptığı etkinliklerin her biri bizler için çok kıymetli. Ancak 06 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremde, öğrenci topluluklarımızın el birliğiyle yürüttüğü yardım kampanyası, gönlümüzde müstesna bir yer edinmiştir. O süreçteki katkılarınız dolayısıyla sizlerle gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu.

Öğrenci topluluklarının öğrencilerin hayatına çok yönlü katkıda bulunduğunu belirten KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç; “KTO Karatay Üniversitesi olarak, öğrencilerimizin teorik bilgilerin yanında aynı zamanda pratik becerilerle de donanmalarını, iş ve sosyal hayatta daha etkin bir rol almalarını, takım ruhu ile çalışmalarını oldukça önemsiyoruz. Öğrencilerimizin motivasyonunu artırmak ve gösterdikleri yüksek performansı bir sonraki yıla taşımaları için bugün, 9 farklı kategoride ödüller vererek topluluklarımızın yoğun çabalarını ve başarılarını taçlandırıyoruz. Yeni akademik dönemde de birçok etkinliğe imza atmanızı temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Girişimcilikten sosyal sorumluluğa, mühendislikten edebiyata, teknolojiden spora oldukça geniş yelpazede faaliyet göstererek, 200 etkinliğe imza atan öğrenci topluluklarının yaptığı çalışmaların ödülle taçlandırıldığı program, ödüllerin takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.