KSO'nun 'sürdürülebilir' yarışmasında ikinci buluşma

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Mesleki Eğitim Komisyonu organizasyonunda, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Tekyaz firması iş birliği ile düzenlenen Tasarım Yarışması, ‘Sürdürülebilir Teknoloji’ Teması ile bu yıl ikinci kez yapılacakKOCAELİ (İGFA) -Kocaeli Sanayi Odası (KSO), meslek lisesi öğrencilerine yönelik önemli bir yarışmaya bu yıl ikinci kez imza atıyor.

KSO Mesleki Eğitim Komisyonu organizasyonunda, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Tekyaz firması iş birliği ile düzenlenen Tasarım Yarışması bu yıl ‘Sürdürülebilir Teknoloji’ temasıyla yapılacak. Meslek liseleri ve mesleki eğitim merkezi öğrencilerine açık olan yarışmaya 25 okuldan 65 ekip ve 173 öğrenci başvuru yaptı. Başvuru sürecinin tamamlandığı yarışma için ekiplere Kocaeli Sanayi Odası’na üye sanayi kuruluşları mentörlük yapacak.

5 KATEGORİDE ÖDÜL VERİLECEK

‘Meslek Liseleri Tasarlıyor, Solidworks Bulut ile Sürdürülebilir Teknoloji Tasarımı Yarışması’nda dereceye giren öğrencilere Sürdürülebilirlik Tasarımı Ödülü, Özgün Tasarım Ödülü, En İyi Sunum Ödülü, Jüri Özel Ödülü, CSWA Sertifikası Ödülü (Başarılı İlk 5 Öğrenci) olmak üzere 5 kategoride toplam 139 bin TL ödül verilecek. İlki 2023 yılında yapılan Doğal Afetler Temalı Tasarım Yarışması’nda, yarışmaya müracaat edip, doğal afetler (deprem, sel, yangın, kuraklık) ile ilgili yenilikçi fikirler ile tasarım yapan öğrencilere, Geleceğin Tasarımı Ödülü: Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Özgün Tasarım Ödülü: Özel Enka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, KOTO AOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi En İyi Sunum Ödülü: Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Jüri Özel Ödülü: Özel Enka Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi olmak üzere 4 kategoride ödül verilmişti.