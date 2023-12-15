KSO Kefken’de Hatıra Ormanı oluşturdu

Avrupa Komisyonu'nun “Map My Tree” kampanyası kapsamında, 170 bin fidan dikilmesini hedefleyen Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve Kocaeli Sanayi Odası AB Bilgi Merkezi tarafından, Kefken’de 10 bin fidan ile bir hatıra ormanı oluşturuldu.KOCAELİ (İGFA)- KSO AB Bilgi Merkezi 'Daha Yeşil Bir Gelecek' için Kefken’de hatıra ormanı oluşturdu. Bölgeye proje kapsamında 10 bin ağaç dikilmesi planlandı.

Ağaç dikim etkinliğine Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli Sanayi Odası Genel Sekreteri Memet Barış Turabi, İzmit Orman İşletme Müdürü Esra Karali, İzmit Orman İşletme Müdür Yardımcısı Yusuf Yaycı, Kefken Orman İşletme Şefi Aydın Balcı, Ağaçlandırma Şefi Atakan Kandemir ve Kefken Orman İşletme Şefliği personeli katılım sağladı.

Ağaç dikim etkinliğinde konuşan Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Avrupa Komisyonu'nun küresel "Map My Tree" kampanyası kapsamında, Kocaeli Sanayi Odası olarak hatıra ormanı fidan dikim etkinliği yaptıklarını belirterek, "Avrupa Birliği’nin, Avrupa ülkelerinde 2030 yılına kadar üç milyar ağaç dikme hedefi var. Biz de bu kapsamda hatıra ormanı oluşturma etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz" dedi.

KOCAELİ’DE 10 BİN AĞAÇ DİKECEĞİZ

"Türkiye’de 19 ilde Avrupa Birliği merkezleri var, bir tanesi de Kocaeli'nde. Bu merkezlerde toplam ekilecek ağaç miktarı 170 bin" diyen Zeytinoğlu, "Biz de bugün burada Kocaeli olarak 10 bin ağacın dikilmesi ile ilgili startı vermiş bulunuyoruz. Katkılarından dolayı Orman İşletme Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Ağaç dikme çalışmalarının Orman Genel Müdürlüğü'nün denetiminde, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, İzmir, İstanbul, Kayseri, Kocaeli, Konya, Mersin, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon ve Van şehirlerinde gerçekleştirilecek.