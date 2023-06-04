Son Dakika

Kronik çökme sorununa ASKİ’den kalıcı çözüm

YAŞAM 04.06.2023, 09:00
Kronik çökme sorununa ASKİ’den kalıcı çözüm

Ankara'da içme suyu, atık su, yağmur suyu hatları ve diğer altyapı yoğunluğunun en fazla olduğu noktadaki eski borular, yeni beton borularla değiştirildi. Yağmur suyu kolektör hattındaki kırıklar onarılarak stabil hâle getirilen hat, yeni bir arıza oluşmaması durumunda artık can güvenliği açısından tehlike yaratmayacak.ANKARA (İGFA) - Yenimahalle ilçesi Demetgül Mahallesi Şehit Cem Ersever Caddesi’nin (Lalegül Kavşağı) 417. Sokak ile birleştiği, içme suyu, atık su ve yağmur suyu hatlarının geçtiği noktada, yoğun yağışlar sonrasında 3 metre yarıçapında ve 2 metre derinliğinde meydana gelen çökmeler hayati tehlike yaratıyordu. Başkent Ankara’nın yıllar içinde biriken sorunlarını tek tek masaya yatırarak çözen ASKİ, eski boruları yeni beton borularla değiştirerek hattı stabil hâle getirdi.

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, teknik ekibiyle birlikte caddede yürütülen çalışmaları denetledi. Çalışmalara ilişkin bilgi veren Öztürk, “Söz konusu çökmeler, ne yazık ki burada yaşayan vatandaşlarımızın yaşamını tehdit edecek boyutlardaydı. Dolayısıyla dün (31 Mayıs 2023) de böyle bir olay yaşadık. Bin mm atık su hattımızın çökmesi sonucu yüzeyde kırılmalar oldu. İçine malzeme dolunca da hatta ciddi bir tıkanma oluştu” dedi.

 KRİTİK ÇALIŞMA

Yaşanan son sıkıntının ardından boruları değiştirme çalışmalarına başladıklarını kaydeden Öztürk, “Kritik noktalara atılan betonlar ile stabiliteyi sağladık. Yaklaşık 3-4 insan boyundaki boru değişimini yaptık. Gerek atık su gerekse yağmur suyu hattı ve bunun yanı sıra 2 bin 200’lük içme suyu hattının aynı yerde olması nedeniyle bölgede son derece kritik bir çalışma gerçekleştirdik” diye konuştu. Öztürk, şu bilgileri paylaştı:

“Kritik diyorum çünkü içme suyu ana hattına verilebilecek bir zarar, çok geniş yerleşim alanlarının bir süre susuz kalması anlamına gelecekti. Bu yüzden hassas bir çalışma gerçekleştirdik. Bölgedeki büyük çökmelere daha önce de borularla müdahale edilerek geçici çözümler üretilmiş ancak şimdi çökme olan yerdeki kısımların tamamını beton borularla değiştirdik. Yoğun yağışlarda zemindeki çökmeler sonucu hattımızdaki borularda ciddi yıpranmalar oluşuyordu ancak böylece kalıcı bir çözüm ürettik. Bu bölgede bir daha çökme yaşanmayacak. “

 “DAHA ÖNCE BÖYLE KAPSAMLI ÇALIŞMA GÖRMEDİK”

Cadde üzerinde esnaflık yapan Ferhat Uğurlu da, Genel Müdür Öztürk ve ASKİ ekiplerine teşekkür ederek, “Burası önemli bir cadde; her yere bağlanan bir yol. Biz bu zamana kadar bu bölgede böyle kapsamlı bir çalışma görmedik. 20-25 yıldan beri burası yılda 10 kere çöküyordu. Gelip üstüne toprak atıp asfalt döküyorlardı. Yani sürekli boşuna yapılan bir masraf söz konusuydu. İnşallah bu sefer köklü bir çözüm getirilecek. Burası bugüne kadar belki 40 kez çöktü inşallah bu sefer son olacak ellerinize sağlık”dedi.

Demetgül Mahallesi Muhtarı İsmail Tutal da, “Yaklaşık 20 senedir böyle bir sorunumuz vardı. Yağmur yağdığı zaman hep bu sıkıntıyı yaşıyorduk. Ciddi çökmeler nedeniyle insan hayatı tehlikeye giriyor, araçlarımız zarar görüyordu. Artık burada ‘altından fay hattı geçiyor’ gibi efsaneler oluşmuştu. Yağmur yağdığı zaman sürekli endişe içindeydik. Bu sorunu çözdüğünüz için çok teşekkür ediyoruz. İnşallah tekrarı olmayacak” diye konuştu.

Esnaf Mustafa Çakır ise şunları söyledi:

“Bu iş biraz meşakkatli bir iş olduğu için şu ana kadar hep geçici çözümlerle ilerlediler. Şu an yapılan işlem sanırım kalıcı olacak. Biz de zaten belediyenin kamyonunu falan sürekli meşgul etmeyelim, bir kez yapılsın kalıcı olsun istiyoruz.”

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 34 82
2. Fenerbahçe 34 77
3. Beşiktaş 35 77
4. A.Demirspor 35 66
5. Başakşehir 35 59
6. Trabzonspor 35 57
7. Konyaspor 35 50
8. Karagümrük 35 48
9. Kayserispor 35 46
10. Kasımpaşa 35 43
11. Ankaragücü 35 42
12. Antalyaspor 35 41
13. Alanyaspor 36 41
14. Sivasspor 35 40
15. İstanbulspor 35 38
16. Giresunspor 35 37
17. Ümraniye 35 30
18. Gaziantep FK 35 25
19. Hatayspor 35 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 36 78
2. Rizespor 36 68
3. Pendikspor 36 67
4. Bodrumspor 36 62
5. Sakaryaspor 36 62
6. Eyüpspor 36 62
7. Göztepe 36 60
8. Manisa FK 36 56
9. Keçiörengücü 36 56
10. Bandırmaspor 36 55
11. Boluspor 36 52
12. Altay 36 40
13. Erzurumspor 36 39
14. Tuzlaspor 36 38
15. Gençlerbirliği 36 38
16. Altınordu 36 35
17. Adanaspor 36 25
18. Denizlispor 36 23
19. Yeni Malatyaspor 36 16
Takımlar O P
1. M.City 38 89
2. Arsenal 38 84
3. M. United 38 75
4. Newcastle 38 71
5. Liverpool 38 67
6. Brighton 38 62
7. Aston Villa 38 61
8. Tottenham 38 60
9. Brentford 38 59
10. Fulham 38 52
11. Crystal Palace 38 45
12. Chelsea 38 44
13. Wolves 38 41
14. West Ham United 38 40
15. Bournemouth 38 39
16. Nottingham Forest 38 38
17. Everton 38 36
18. Leicester City 38 34
19. Leeds United 38 31
20. Southampton 38 25
Takımlar O P
1. Barcelona 37 88
2. Real Madrid 37 77
3. Atletico Madrid 37 76
4. Real Sociedad 37 68
5. Villarreal 37 63
6. Real Betis 37 59
7. Osasuna 37 50
8. Athletic Bilbao 37 50
9. Girona 37 49
10. Rayo Vallecano 37 49
11. Sevilla 37 49
12. Mallorca 37 47
13. Cadiz 37 41
14. Getafe 37 41
15. Valencia 37 41
16. Almeria 37 40
17. Celta Vigo 37 40
18. Real Valladolid 37 39
19. Espanyol 37 36
20. Elche 37 24