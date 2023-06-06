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Kreş öğrencilerinden tarihe yolculuk

YAŞAM 06.06.2023, 08:01
Kreş öğrencilerinden tarihe yolculuk

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Çocuk Şube Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Gelişim Merkezleri’nde eğitim gören öğrenciler, Müzeler Haftası dolayısıyla, Mersin Arkeoloji Müzesi’ni ziyaret etti.MERSİN (İGFA) - Münir Özkul Çocuk Gelişim Merkezi, Halkkent Çocuk Gelişim Merkezi ve Adile Teyze Çocuk Gelişim Merkezi’nde eğitim gören 50 öğrenci, tarihe uzun bir yolculuk gerçekleştirirken, müzelerde bulunan eserlerin neden sergilendiği ve geçmiş toplumlara ait kalıntıların neden incelendiği hakkında bilgi aldı. Öğrenciler müze ziyareti sırasında öğrendikleri bilgiler ve yaptıkları gözlemler neticesinde, zihinlerinde yer edinen imgeleri, gezi sonrasında hayal güçleri ile birleştirerek resim çizdiler.

Tanışık: “Müze ziyaretinde çocuklarımız, geçmiş ile gelecek arasında bağ kurdular”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çocuk Gelişim Merkezleri sorumlusu Özlem Tanışık, çocuklara müzelerin önemini anlattıklarını ve unutamayacakları bir gezi düzenlediklerini belirterek, “Çocuklarımızın geçmiş ile gelecek arasındaki bağlantıları kurup, sanat ile hayatlarını yönlendirebilmeleri adına arkeolojik eserlerle bir araya getirdik” dedi. Bu geziyle, çocukların tarihin önemini daha iyi anlayabilmelerini amaçladıklarını ifade eden Tanışık, “Kendileri de, seçtikleri tarihi eserlerin önünde o heykellerin resmini yaptılar. Tüm çocuklarımızı, tarih ile bugün ve gelecek arasında bağlantı kurması için müzelerle buluşturmamız gerekiyor” diye konuştu.

Bir müze ziyareti de Tarsus’ta gerçekleşti

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı Tarsus Günyurdu Mahallesi Atgirmez mevkiinde bulunan Kadın ve Çocuk Atölyesi ile Mevlana Kadın ve Çocuk Atölyesi’nde destek eğitimi alan öğrenciler de, Müzeler Haftası dolayısıyla Tarsus Müzesi’ni gezdiler.

Çocuklar müze ziyaretinin ardından, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde yer alan Tarsus Doğa Parkı’na da götürülerek, birbirinden çeşitli hayvanları yakından görme şansı buldular.

Berber: “Çocuklarımız, köklü bir tarihi olan Tarsus hakkında bilgi sahibi oldular”

Mevlana Kadın ve Çocuk Atölyesi Birim Sorumlusu Sonay Berber, öğrencileri tarih hakkında bilgilendirmek amacıyla bu geziyi düzenlediklerini kaydederek, “Mevlana Kadın ve Çocuk Atölyesi’nde, 4-6 yaş gruplarına yönelik hizmetler veriyoruz. Mezun grubumuzda toplam 32 çocuğumuz var. Çocuklarımızı Tarsus Müzesi’ne getirmek istedik. Tarsus’u görmeleri, Tarsus’a ait ürünleri tanımaları, arkeolojik kazıları incelemeleri ve çağlar hakkında bilgi sahibi olabilmeleri için buraya getirdik. Güzel bir etkinlik oldu. Çocuklarımız, köklü bir tarihe sahip olan Tarsus’un geçmiş değerlerinin yansıtıldığı müzede tüm bölümleri merakla gezerek, binlerce yıl öncesinin tasvir edildiği odalarda bir nevi zaman yolculuğu yaptılar. Hepimiz yeni şeyler öğrendik. Müzeler Haftası dolayısıyla Tarsus Müzesi’ni tercih ettik ve çok memnun kaldık” diye konuştu.

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