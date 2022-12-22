Kraliyet madalyalı Trakya'nın altın çocuğu Bülent Türker'den bin çocuğa destek

Aslen Kırklareli Vizeli olan ve Hollanda'da yaşayan Altın Lale'nin kurucusu ve sahibi olan Trakya'nın altın çocuğu Bülent Türker, koleksiyonundan sattığı forma ve Atatürk halılarından elde edilen gelirle bin çocuğu mutlu ederek gönülleri feth etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Trakya’nın altın çocuğu Bülent Türker, bin çocuğu mutlu etti.



2001 yılında Kraliçe tarafından Kraliyet madalyası ile ödüllendirilen, 2005 yılında Hollanda'da halk oylaması ile 40 yılın en iyi kalpli insanı seçilerek bu güne kadar Türkiye ye gönderdiği 7 bin 500’den fazla akülü-aküsüz engelli arabası ile gönülleri fetheden Bülent Türker, her yıl binden fazla çocuğu sevindiriyor.

Hollanda'da kendi evinde 7 yıldır kurduğu Çanakkale Müzesi ile dünyada bir ilke damga vuran Türker, kurduğu müze 2019 yılında Türk Dünyası Dünya Kültür ödülü almıştı.

Bülent Türker, son yaptığı sosyal faaliyeti ile Altın Lale'de koleksiyonundan sattığı forma forma ve Atatürk halılarından elde edilen gelir ile 1000 çocuğu mutlu ederek gönülleri fethetti.

İhtiyaç sahibi Türkiye’nin her yerinde çocuklara ulaşmaya çalıştığını ifade eden Türker, "Bundan büyük zevk alıyorum. Daha çok öğretmenleri ve çocuklarla daha yakın olan kişi ve kuruluşlardan bilgi alarak yardımları ulaştırıyoruz ve çok mutlu oluyoruz. Bana büyük destek veren Altın Lale ekibine çok teşekkür ederim. Yardımlarımız devam edecek. Bütün bir yıl boyunca da sokak canlarına ormandaki sahipsiz canlara destek veriyoruz mama gönderiyoruz . Mutluyuz huzurluyuz” diye konuştu.