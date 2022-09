Kraliçe'nin ardından yaşamının perde arkası

İngiltere’nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı ve yakın tarihin en dikkat çekici figürlerinden Kraliçe II. Elizabeth’in yaşamının perde arkasını aralayan BBC yapımı “A Tribute to Her Majesty The Queen” isimli belgesel, tüm dünya ile birlikte Türkiye’de GAİN’de yayına girdi.İSTANBUL (İGFA) - Dijital içerik platformu GAİN’de yayına giren, “A Tribute to Her Majesty The Queen” isimli bir buçuk saatlik belgesel, Kraliçe’nin tahtta olduğu 70 yıl boyunca yaşananları hatırlamak ve yakın tarihe yeniden bakmak isteyenlere hitap ediyor.

Kral III. Charles’ın çocukluktan yetişkinliğe kraliçe ile yaşadığı özel anlar da dahil, ailesinin kendisiyle ilgili hatıralarını izleyiciye aktarıyor. İngiltere’nin eski başbakanları Tony Blair, David Cameron ve Boris Johnson ile Kraliçe’yle aynı dönemde hizmet vermiş pek çok tanınmış ismin güncel yorumlarına ve görüşlerine başvurulan belgesel, zengin arşiv görüntüleriyle de dikkat çekiyor.

BBC One tarafından Kraliçe’nin kaybının ardından hazırlanan yapım, İngiltere’de yayınlandığı anda izleyicilerin ve basının yoğun ilgisini toplamıştı.