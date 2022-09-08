Kraliçe 2. Elizabeth hayatını kaybetti... İngiltere'de Kraliçe Elizabeth yası!

Buckingham Sarayı, Kraliçe 2. Elizabeth’in hayatını kaybettiğini duyurdu. Elizabeth'in ölümüyle, en büyük oğlu eski Galler Prensi Charles Birleşik Krallık'ın yeni kralı ve devlet başkanı oldu.ANKARA (İGFA) - İngiltere’nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı, 70 yıldır tahta olan Kraliçe 2. Elizabeth 96 yaşında hayatını kaybetti.

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, "Kraliçe bugün öğleden sonra Balmoral'da huzur içinde hayatını kaybetti" denildi.

BBC ekranlarında Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünü duyuran haberin verilmesinin ardından Kraliçe'nin fotoğrafları eşliğinde ulusal marş çalındı.

Londra'da Buckingham Sarayı önünde toplanan halk, Kraliçe'nin ölüm haberinin duyulmasıyla göz yaşlarına boğuldu.

Saray önünde dalgalanan Birleşik Krallık bayrağı yerel saatle 18:30'da yarıya indirildi.

TAHTI PRENS CHARLES DEVRALACAK

Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümüyle, en büyük oğlu eski Galler Prensi Charles Birleşik Krallık'ın yeni kralı ve devlet başkanı oldu.

TRUSS: BÜYÜK BİR KAYBIMIZ VAR

İngiltere Başbakanı Liz Truss, Kraliçe'nin ölüm haberi ardından açıklama yaptı.

Kraliçe 2. Elizabeth'in hayatını ülkesine adadığını belirten Başbakan Truss, "2. Elizabeth hep yanımızda oldu. Büyük bir kaybımız var. Elizabeth bir efsaneyi sonlandırdı. Şimdi yeni bir döneme giriyoruz" dedi.

15 BAŞBAKANA HÜKÜMET KURMA YETKİSİ VERDİ

Kraliçe 2. Elizabeth, 21 Nisan 1926'da Elizabeth Alexandra Mary Windsor ismiyle Londra'nın Mayfair semtinde dünyaya gelmişti.

Kraliçe 2. Elizabeth Birleşik Krallık'ın devlet başkanı olarak İkinci Dünya Savaşı sonrası darboğaz yıllarına, Britanya İmparatorluğu'nun dönüşümüne, Soğuk Savaş'ın bitişine, Britanya'nın Avrupa Birliği'ne üye oluşuna ve üyelikten ayrılışına tanıklık etti.

Kraliçe, 70 yıl süren hükümdarlığı boyunca Winston Churchill'den başlayarak 15 başbakana hükümet kurma yetkisi verdi.

Son olarak bu hafta Liz Truss, Balmoral'da hükümeti kurma yetkisini Kraliçe'den almıştı.