Koza Çocuk'ta eğitimler tam gaz

Bursa'da Osmangazi Belediyesi’nin en önemli sosyal projelerinden biri olan Bilgi Evleri bünyesinde faaliyet gösteren Koza Çocuk Akademi’de öğrenciler, anneleriyle birlikte cimnastik yapıyor.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi tarafından “Geleceği Şansa Bırakmıyoruz” düşüncesiyle hayata geçirilen Bilgi Evleri’nde, çocuk ve gençlerin eğitimine destek veriliyor.

Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezi’nde hizmette olan Koza Çocuk Akademi’de yetişen çocuklar ise sevgiyle yarınlara hazırlanıyor.

Bunun yanı sıra anneleriyle birlikte cimnastik eğitimlerine katılarak renkli saatler geçiren öğrenciler; denge, kuvvet, çabukluk, esneklik, el, göz, sinir ve kas koordinasyonun gelişimine katkı sağlayacak çalışmalar ortaya koyuyor.

Toplam 9 hafta sürecek programın oldukça verimli geçtiğini söyleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, kültürel faaliyet alanları oluşturan Bilgi Evleri ve Koza Çocuk Akademi’ye dönem boyunca herkesi davet etti.