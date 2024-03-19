Son Dakika

Köyümde Hayat Var Projesi ile tarımda gençlik rüzgârı

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, yeni dönemde gençler ve köyler için hazırladıkları ‘Köyümde Hayat Var’ Projesi ile gençler tarıma yönelirken hem yüzlerinin güleceğini hem de ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlayacaklarını söyledi.Mehmet UZEL / KAYSERİ

YAŞAM 19.03.2024, 13:53
Köyümde Hayat Var Projesi ile tarımda gençlik rüzgârı

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, yeni dönemde gençler ve köyler için hazırladıkları ‘Köyümde Hayat Var’ Projesi ile gençler tarıma yönelirken hem yüzlerinin güleceğini hem de ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlayacaklarını söyledi.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Hafta sonu Obruk, Hasancı, Yüreğil, Eyim, Koçcağız, Amarat, Beydeğirmeni, Kalkancık, Karakimse, Yukarıhasinli, Eskiömerler ve Hırka olmak üzere 12 kırsal mahalleyi ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, ziyaret ettiği her mahallede vatandaşların kendilerini güler yüzle ve hayır duasıyla karşılamasının çalışma şevkini arttırdığını ifade etti. Vatandaşlarla sohbet edip, taleplerini dinleyen Başkan Çolakbayrakdar, her mahalleye hizmet ulaştırdıklarını vurguladı.

Vatandaşların teveccühüyle yeni dönemde gençler ve köyler için hazırladığı ‘Köyümde Hayat Var’ Projesi ve planlı yapılaşma çalışmalarıyla ilgili bilgiler aktaran Başkan Çolakbayrakdar, “Allah nasip ederse yeni dönemde 48 köyümüz ile ilgili ve bu köylerimizin nüfusu artması için ‘Köyümde Hayat Var’ Projesini hayata geçireceğiz. Bu projemizle genç çiftçilerimizi destekleyeceğiz. Bölgede belediyemizin arazisi varsa ve genç çiftimizin arazisi yoksa onlara arazi vereceğiz. Ya da sözleşmeli tarım yaparak veya ata tohumumuz ile tıbbı ve aromatik bitkiler gibi farklı ürün çeşitlerini destekleyerek, gençlerin yeniden tarımla uğraşmaları için bu altyapıyı sağlayacağız. Diğer taraftan ise çocukların eğitimi için de destek vereceğiz. Gençlerimize, kırsaldaki yaşamı özendirmek ve kırsal mahallelerimizde gençlerimizin nüfusunu artırmak için gayret edeceğiz. Köylerimizde belli bir yaş ve üzeri tarım yapan büyüklerimiz var ama bu bir sonraki kuşağa geçmesi çok az oluyor. Savunma, sanayi ve enerji ne kadar önemliyse gıda güvenliği ve tarımda bir o kadar önemli ve kıymetlidir. Her alanda daha fazlaca genç nüfusun tarım yapabilmesi için birlikte hareket edeceğiz. Geleneksel yöntemlerle tarım yapmakla birlikte tarımda dijital dönüşüm diye önünü açarak, teknolojiyi de kullanacak şekilde bir dönüşüm programımız var. Örneğin hayvancılıkla ilgili toplu sağım bölgeleri ve süt yetiştiriciliğiyle ilgili tarıma destek vereceğiz. Bölgelerin hepsini, tarım odaklı planlayacağız. İmarlaşacak alanın net bir şekilde belirleyip, diğer taraftan da tarım toprak alanlarının bozulmaması noktasında bu planlamayı da en yakın zamanda tamamlayacağız. Proje sonucunda çiftçimiz, daha fazla kazanmakla birlikte daha fazla tarımsal üretime yönelecekler. Biz bunu ülkemiz, şehrimiz ve ilçemiz için yapıyoruz” diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, daha yaşanabilir Kocasinan ve daha güzel yarınlar için durmadan, yorulmadan çalışmaya, üretmeye ve yenilikler getirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Öte yandan Başkan Çolakbayrakdar’ın mahalle ziyaretlerinde AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy, Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdülkadir Güneş, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Selçuk Melekoğlu ile MHP ve AK Parti yönetimi eşlik etti.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 30 81
2. Fenerbahçe 30 79
3. Trabzonspor 30 49
4. Beşiktaş 30 46
5. Kasımpasa 30 43
6. Başakşehir 30 42
7. Rizespor 30 42
8. Antalyaspor 30 41
9. A.Demirspor 30 39
10. Alanyaspor 30 39
11. Sivasspor 30 38
12. Samsunspor 30 36
13. Kayserispor 30 36
14. Ankaragücü 30 33
15. Hatayspor 30 33
16. Konyaspor 30 33
17. Gaziantep FK 30 31
18. Karagümrük 30 30
19. Pendikspor 30 29
20. İstanbulspor 30 13
Takımlar O P
1. Eyüpspor 27 64
2. Göztepe 27 56
3. Sakaryaspor 27 47
4. Ahlatçı Çorum FK 27 45
5. Kocaelispor 27 45
6. Bodrumspor 27 44
7. Boluspor 27 43
8. Bandırmaspor 27 41
9. Gençlerbirliği 27 40
10. Erzurumspor 27 37
11. Ümraniye 27 33
12. Keçiörengücü 27 32
13. Manisa FK 27 31
14. Şanlıurfaspor 27 27
15. Tuzlaspor 27 27
16. Adanaspor 27 27
17. Altay 27 15
18. Giresunspor 27 7
Takımlar O P
1. Arsenal 28 64
2. Liverpool 28 64
3. M.City 28 63
4. Aston Villa 29 56
5. Tottenham 28 53
6. M. United 28 47
7. West Ham United 29 44
8. Brighton 28 42
9. Wolves 28 41
10. Newcastle 28 40
11. Chelsea 27 39
12. Fulham 29 38
13. Bournemouth 28 35
14. Crystal Palace 28 29
15. Brentford 29 26
16. Everton 28 25
17. Luton Town 29 22
18. Nottingham Forest 29 21
19. Burnley 29 17
20. Sheffield United 28 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 72
2. Barcelona 29 64
3. Girona 29 62
4. Athletic Bilbao 29 56
5. Atletico Madrid 29 55
6. Real Sociedad 29 46
7. Real Betis 29 42
8. Valencia 28 40
9. Villarreal 29 38
10. Getafe 29 38
11. Las Palmas 29 37
12. Osasuna 29 36
13. Deportivo Alaves 29 32
14. Mallorca 29 30
15. Rayo Vallecano 29 29
16. Sevilla 29 28
17. Celta Vigo 29 27
18. Cadiz 29 22
19. Granada 28 14
20. Almeria 29 13