Köylüler Kadim Üzüm Bağlarını kurutmak istemiyor

Mardin’de GES yapılacak köylerde ön fizibilite raporu hazırlamak isteyen Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü uzmanları köylülerle bir araya geldi.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünün Güneş Enerjisi Santraline yer belirleme çalışmaları için yaptığı toplantıya Akbağ ve Haydar Köyü sakinleri katılım sağladı.

Köy sakinleri Sosyal Yaşam Merkez’inde (taziyeevi) toplanarak Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünün bilgilendirmesini dinlediler. Karşılıklı anlayış içinde geçen toplantıda söz alan Akbağlılar köylerinde Enerji Santrali istemediklerini bildirdi.

Ellerinden geldiği müddetçe kadim bağlarına, temiz topraklarına, doğalarına, ekolojilerine, hayvancılığa sahip çıkacaklarını vurgu yapan Akbağ Köyü sakinlerinden Mehmet Fatih Aktürk şunları söyledi:

”Köyün temsilcileri olarak toplantıya katılım sağladık. Köyümüzün doğasını bozacak santral istemediğimizi yetkililere bildirdik. Bu hususta duyarlılık örneği gösteren Akbağ Köyü Muhtarı Mahsum Atasayar’a, Haydar Köyü muhtarı Mustafa Arı’ya teşekkür ederim. Bununla beraber konuya taraf olan ve bu projeye karşı olan köyün büyüklerine, birlik beraberlik ruhu içinde hareket eden tüm insanlara, eş, dost akrabalarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Atalarımızdan emanet aldığımız Akbağ bağları kırmızı çizgimiz olmalıdır. “Güllerin bedeninden dikenlerini teker teker koparırsan dikenleri kopardığın yerler teker teker kanar,” diyor Turgut Uyar bir şiirinde. Akbağlılar olarak bizler de bugünlerde asma ağaçlarının teker teker kurumaması için mücadelemizi vereceğiz”dedi.

Akbağ ve Haydar Köyü sakinlerinin taleplerini dinleyen Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri toplantının ardından köyden ayrıldı.