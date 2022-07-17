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Köy Bizim, Şenlik Bizim! Çocuklar eğlenceye doydu

YAŞAM 17.07.2022, 09:51
Köy Bizim, Şenlik Bizim! Çocuklar eğlenceye doydu

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin “Köy Bizim Şenlik Bizim” etkinlikleri renk katmaya devam ediyor.

MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği etkinlikler, hız kesmeden sürüyor. Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde, Tarsus’a Değer Katanlar Kurulu’nun (TADEKA) desteklediği “Köy Bizim Şenlik Bizim” etkinlikleri Tarsus ve Çamlıyayla’daki programlarla devam etti.

Dans gösterisinden çömlek atölyesine, yüz boyamadan sosis balon şova, Hacivat-Karagöz gösteriminden orta oyununa, halat çekmeden çuval yarışına kadar pek çok aktivitenin yer aldığı etkinlikler, çocuklara unutamayacakları anlar yaşatırken, büyüklerin de oldukça hoşuna gidiyor.

Sebil’de okul bahçesinde gerçekleştirildi

 Yayla turizmi açısından bölgenin önemli uğrak noktalarından olan Çamlıyayla’nın Sebil Mahallesi’nde okul bahçesinde düzenlenen “Köy Bizim Şenlik Bizim” programı, renkli görüntülere sahne oldu. Sebil sakinlerinin yanı sıra yaylacıların da ilgi gösterdiği programda, çocuklara çeşitli hediyelerle birlikte limon dondurma ikramı da yapıldı. Etkinlikte, TADEKA Plastik Sanatlar Kurulu sanatçılarından Lütfi Hasoğlu’nun hazırladığı resim sergisi de yer aldı. Programda konuşma yapan Sebil Mahallesi Muhtarı Coşkun Küçük, “Programı düzenleyen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’e ve buradaki çalışan arkadaşların hepsine çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Çocukların ve yetişkinlerin de eğlendiği bir etkinlik”

 Sıcak yaz aylarını Sebil’de geçiren yaylacılardan Fatoş Seriner “Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu bu etkinlikten dolayı Başkan Vahap Seçer’e teşekkür ediyorum. Etkinlikte çocuklarımız da, yetişkinler de gönüllerince eğlendi” ifadelerini kullandı.

“Çok teşekkürler Vahap Amcamıza”

 Şenlik programında arkadaşlarıyla güzel vakit geçirdiği için mutlu olan Gülten Eryılmaz da, “Çok mutluyum. Başkanımıza çok teşekkürler. Oyunlar oynatıyor, yüzümüzü boyattı, çömlek falan yaptırdı. Çok teşekkürler Vahap Amcamıza” dedi.

Gülek’te kortej yürüyüşüyle başladı

 Tarsus’a bağlı olan ve yine yaylalık yerleşim yerlerinden Gülek’te ise şenlik, kortej yürüyüşü ile başladı. Gülek merkezde gerçekleşen programa mahalle sakinlerinin yanı sıra, yaylacılar da yoğun ilgi gösterdiler. Tüm etkinlik programları eğlence içerisinde geçti. Çocuklar, etkinlik ekibinde yer alan Pamuk Prenses, palyaço ve diğer karakterlerle oyunlar oynadılar.

“Belediye Başkanımızdan oldukça memnunuz”

 Serin havası için Gülek’e giden yaylacılardan Hacer Toros “Etkinlikten memnun olduk. Her zaman devamını da bekliyoruz. Zaten Belediye Başkanımızdan oldukça memnunuz. Sevdiğimiz bir Başkan. Çalışmalarından da memnunuz, izliyoruz ve takip ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Dondurmanın tadı da çok güzel”

 Hem etkinliği, hem de dondurmayı oldukça beğendiğini söyleyen çocuklardan Toprak Akkuş, “Buradaki tüm etkinlikleri düzenlediği için, Vahap Amcaya çok teşekkür ediyorum. Ayrıca dondurmanın da tadı çok güzel. Çok eğlendik bugün” dedi.

Gülek Mahallesi Muhtarı Tuncay Seyrek etkinlikte yaptığı konuşmada, “Böyle bir programı yaptıkları için, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’e teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum” diye konuştu.

 “Her köy bizim köyümüzdür” sloganıyla düzenlenen etkinliklerin Sebil ve Gülek Mahallesi bölümlerine CHP Tarsus İlçe Başkanı Av. Ozan Varal ve çevre mahalle muhtarları da katılım gösterdi. İlçe Başkanı Ozan Varal, düzenlenen yarışmalarda dereceye giren çocuklara kitap armağan etti. Etkinlikler önümüzdeki günlerde, birçok mahallede daha yapılacak.

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