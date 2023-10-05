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KOÜ’lü öğrenciler Hababam Sınıfını izledi
YAŞAM 05.10.2023, 12:10
13. Kocaeli Kitap Fuarı’na hazırlık etkinlikleri kapsamında KOÜ’de düzenlenen açık hava sinema etkinliğinde öğrenciler ‘Hababam Sınıfı’ filmini izlediKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'de bu yıl 13. kez kapılarını açıyor. Kitap Fuarına hazırlık etkinlikleri kapsamında Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Umuttepe Kampüsü’nde düzenlenen Açık Hava Sinema etkinliği kapsamında, Türk sinemasının en beğenilen filmlerinden biri olan ‘Hababam Sınıfı’ izlendi.
Öğrenciler etkinliğe büyük ilgi gösterdi. Amfi tiyatro alanında yapılan film gösteriminde öğrencilere gazoz ve patlamış mısır ikram edildi.
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