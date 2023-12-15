KOÜ’lü gençlere anlamlı film gösterisi

Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümüne özel hazırlanan "Son Akşam Yemeği" filmi, Kocaeli Üniversitesi öğrencileri için gösterildiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencileri için düzenlediği kültür-sanat etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. Büyükşehir, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümüne özel hazırlanan "Son Akşam Yemeği" filminin gösterimini Kocaeli Üniversitesi öğrencileri için gerçekleştirdi. Cumhuriyetin kuruluşundan bir gün öncesinde yaşananları anlatan film, öğrenciler tarafından büyük bir beğeniyle izlendi.

FİLMİ ÖĞRENCİLERİYLE İZLEDİLER

Son Akşam Yemeği filminin gösterimi Kocaeli Üniversitesi’nin Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Konferans Salonu’nda yapıldı. Filmi öğrencileriyle birlikte Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Birsen Bilgili ve Prof. Dr. Mehmet Yıldırım, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emrah Özkul, Kocaeli Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Eren ile akademisyenleri izledi.

Cumhuriyet’in kuruluşunun 100’üncü yıl dönümüne özel hazırlanan ve 29 Ekim 1923 Cumhuriyet’in ilanının bir gün öncesinde Çankaya Köşkü’nde verilen akşam yemeğini özgün senaryo ile anlatan film, öğrenciler tarafından ilgi ve beğeniyle izlendi. Öğrenciler, kendilerine bu anlamlı filmi izleme imkânı sunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

“SON AKŞAM YEMEĞİ”FİLMİNİN KONUSU

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünde vizyona giren Son Akşam Yemeği, cumhuriyetin ilanının bir gün öncesinde Çankaya Köşkü'nde verilen akşam yemeğini konu ediniyor. 28 Ekim 1923'te Çankaya Köşkü'nde ülkenin kaderini değiştirecek kararlara imza atılmak üzeredir. Film, Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Arkadaşlar, yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz" dediği ve Cumhuriyet düşüncesinin artık ete kemiğe büründüğü 28 Ekim 1923 akşamı Çankaya Köşkü'nün mutfağında ve yemek salonunda gelişen olayları anlatıyor.

Levent Onan'ın yönetmenliğini üstlendiği filmde, Engin Şenkan, Onur Tuna, Azra Aksu, Pelin Akil, Necip Memili, Mustafa Kırantepe, Yasemin Çonka, Nehir Gökdemir ve Aslı Tandoğan oynuyor.