Kosovalı öğrenciler Bursa Osmangazi’de mola verdi

Bursa'da Osmangazi Belediyesi, kültür gezisi için şehirde bulunan Türkiye’de Okuyan Kosovalı Öğrenciler Birliği (TOKOB) üyelerine yemekte ağırladı.BURSA (İGFA) - Soğanlı Kültür Merkezi’nde gerçekleşen yemeğe Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Beytullah Seferler’in yanı sıra Edirne, Tekirdağ ve İstanbul’da eğitim gören 200 öğrenci katıldı.

Yemekte konuşan Seferler, belediye olarak yatırım projelerinin yanı sıra kültürel ve sosyal faaliyetlere de büyük önem verdiklerini söyledi.

Bursa’nın bir medeniyet şehri olduğunu ifade eden Başkan Yardımcısı Beytullah Seferler; “Bursa, aynı zamanda tarih, kültür, doğa olmak üzere tüm zenginliklere sahip bir şehir. Burayı tercih ettiğiniz için çok şanslısınız. Aynı zamanda Türkiye’de okumanız gerçekten büyük bir ayrıcalık. Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar da, sizler gibi Batı Trakya’dan öğrenci olarak gelip burada başarıyı yakalayanlardan. Bursa, adeta bir ana kucağı, Dünyanın dört bir yanından Bursa’yı tercih edip gelenlere sahip çıkan bir şehir. Kapımız sizlere her zaman açık. Rabbim birlik ve beraberliğimizi arttırsın” dedi.

Türkiye’de Okuyan Kosovalı Öğrenciler Birliği (TOKOB) Başkanı Gani Şekerci ise, desteklerinden dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve kendilerine eşlik eden Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Beytullah Seferler’e teşekkür etti.