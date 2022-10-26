Son Dakika

Kosovalı öğrenciler Bursa Osmangazi’de mola verdi

YAŞAM 26.10.2022, 12:23
Kosovalı öğrenciler Bursa Osmangazi’de mola verdi

Bursa'da Osmangazi Belediyesi, kültür gezisi için şehirde bulunan Türkiye’de Okuyan Kosovalı Öğrenciler Birliği (TOKOB) üyelerine yemekte ağırladı.BURSA (İGFA) -  Soğanlı Kültür Merkezi’nde gerçekleşen yemeğe Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Beytullah Seferler’in yanı sıra Edirne, Tekirdağ ve İstanbul’da eğitim gören 200 öğrenci katıldı.

Yemekte konuşan Seferler, belediye olarak yatırım projelerinin yanı sıra kültürel ve sosyal faaliyetlere de büyük önem verdiklerini söyledi.

Bursa’nın bir medeniyet şehri olduğunu ifade eden Başkan Yardımcısı Beytullah Seferler; “Bursa, aynı zamanda tarih, kültür, doğa olmak üzere tüm zenginliklere sahip bir şehir. Burayı tercih ettiğiniz için çok şanslısınız. Aynı zamanda Türkiye’de okumanız gerçekten büyük bir ayrıcalık. Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar da, sizler gibi Batı Trakya’dan öğrenci olarak gelip burada başarıyı yakalayanlardan. Bursa, adeta bir ana kucağı, Dünyanın dört bir yanından Bursa’yı tercih edip gelenlere sahip çıkan bir şehir.  Kapımız sizlere her zaman açık. Rabbim birlik ve beraberliğimizi arttırsın” dedi.

Türkiye’de Okuyan Kosovalı Öğrenciler Birliği (TOKOB) Başkanı Gani Şekerci ise, desteklerinden dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve kendilerine eşlik eden Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Beytullah Seferler’e teşekkür etti.

Yorumlar (0)
22
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 10 23
2. Adana Demirspor 11 22
3. Trabzonspor 11 21
4. Başakşehir 10 20
5. Beşiktaş 11 19
6. Konyaspor 11 19
7. Kayserispor 11 19
8. Galatasaray 10 18
9. Gaziantep FK 10 15
10. Alanyaspor 11 13
11. Kasımpaşa 11 13
12. Karagümrük 10 12
13. Sivasspor 11 10
14. Antalyaspor 10 10
15. Hatayspor 10 10
16. Giresunspor 10 9
17. Ankaragücü 10 8
18. İstanbulspor 10 8
19. Ümraniye 10 3
Takımlar O P
1. Eyüpspor 10 21
2. Bodrumspor 10 18
3. Pendikspor 9 18
4. Keçiörengücü 10 18
5. Boluspor 9 16
6. Sakaryaspor 10 15
7. Rizespor 9 14
8. Samsunspor 10 14
9. Bandırmaspor 9 13
10. Manisa FK 9 13
11. Tuzlaspor 9 12
12. Altınordu 9 12
13. Adanaspor 10 11
14. Göztepe 9 11
15. Erzurumspor 9 10
16. Altay 10 8
17. Gençlerbirliği 9 6
18. Ö.K Yeni Malatya 10 7
19. Denizlispor 10 2
Takımlar O P
1. Arsenal 11 28
2. M.City 11 26
3. Tottenham 12 23
4. Newcastle 12 21
5. Chelsea 11 21
6. M. United 11 20
7. Fulham 12 18
8. Liverpool 11 16
9. Brighton 11 15
10. West Ham United 12 14
11. Brentford 12 14
12. Everton 12 13
13. Crystal Palace 11 13
14. Bournemouth 12 13
15. Aston Villa 12 12
16. Southampton 12 12
17. Leicester City 12 11
18. Leeds United 11 9
19. Wolves 12 9
20. Nottingham Forest 12 9
Takımlar O P
1. Real Madrid 11 31
2. Barcelona 11 28
3. Atletico Madrid 11 23
4. Real Sociedad 11 22
5. Real Betis 11 20
6. Athletic Bilbao 11 18
7. Villarreal 11 18
8. Osasuna 11 17
9. Valencia 11 15
10. Rayo Vallecano 11 15
11. Real Valladolid 11 14
12. Mallorca 11 12
13. Celta Vigo 11 11
14. Espanyol 11 10
15. Almeria 11 10
16. Sevilla 11 10
17. Getafe 11 10
18. Girona 11 9
19. Cadiz 11 7
20. Elche 11 4