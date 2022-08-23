Kosova'nın Boşnak Başbakan Yardımcısı İzmir'de

Kosova'nın Boşnak Başbakan Yardımcısı Emilya Recebi İzmir'de Çamdibi Esnaf Odası Başkanı Reşat Gençtürk ve Abdullah Gül ile görüştü.İZMİR (İGFA) - İzmir'e gelen ve çeşitli ziyaretlerde bulunan Kosova Başbakan Yardımcısı Emilya Recebi, Esnaf Odası Başkanı Reşat Gençtürk ve İzmir Bosna Sancak Derneği önceki dönem başkanı Abdullah Gül ile Kosova’da yaşayan Boşnaklarla ilgili yapılacak işbirliği konuları üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Görüşmelerde, Kosova'da ikili ilişkiler konusunda zaman zaman yalnız kaldıklarını dile getiren Recebi, Türkiye'de yaşayan Boşnak hemşehrileriyle ikili ilişkilerin daha da ileri gitmesi gerektiğini hatırlattı.

"Kültürel ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra eğitim ve sağlık konularında da işbirliğimizi karşılıklı olarak hazırlayacağımız projelerimizle geliştirmeliyiz" diyen Recebi, "Bunun için de İzmir'de 'Esnaf Başkanı' olarak, Boşnak hemşehrilerimize ve Abdullah Gül'ün bugüne kadar Balkan Coğrafyası'nda yaşayan Boşnak hemşehrilerimize yaptığı hizmetleri biliyoruz ve bu destekleri ikinizden de Kosova'da yaşayan Boşnak hemşehrilerinizi için de bekliyoruz. Ayrıca 29 Eylül'de Kosova'da 'Boşnak Kültür Merkezi’mizi açıyoruz bu açılışta sizleri de aramızda görmek istiyoruz" dedi.

Çamdibi Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Reşat Gençtürk de, kendileri açısından çok olumlu görüşme olduğunu ve bu nedenle memnun kaldıklarını ifade etti. Gençtürk, "Sizleri İzmir'de ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Esnaf Odası ve bir Boşnak olarak sizlerle kültürel ve ekonomik ilişkilerle beraber ticaret, sağlık alanlarında birlikte hareket ederek güzel projeler üreteceğimize eminim. Bu doğrultuda sizlerle birlikte hareket etmeye hazırız. Atacağımız adımların kalıcı olacağını şimdiden söyleyebilirim" dedi.

Görüşmeyi değerlendiren Abdullah Gül de, "Ben bugüne kadar İzmir Bosna Sancak Derneği olarak Balkan Coğrafyası'nda yaşayan Boşnak hemşehrilerimize birçok yardım yapılmasına vesile oldum. Bugün Abdullah Gül olarak sizlerle birlikte üreteceğimiz çok sayıda proje olduğunu düşünüyorum. Bu projeleri en kısa zamanda hayata geçireceğimize inanıyorum" dedi.