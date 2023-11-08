Köşk Medrese gün yüzüne çıkıyor

Kayseri Melikgazi Belediyesi kısa zaman önce restorasyon çalışmalarına başladığı Köşk Medrese restorasyon çalışmalarında sona geldi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Melikgazi'nin tarihi değerlerini koruyarak taçlandırmaya devam ettiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Köşk Medrese restorasyon çalışmamız devam ediyor. Çalışmalarımız yaklaşık 2 ay sonra sona erecek. Alaattin Eratna’nın eşi Suli Paşa Hatun’a yaptırmış olduğu 700 yıldan daha yaşlı bir yapıt.

Buranın Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden tahsisini aldık, hızlıca restorasyonunu başlattık. Restorasyonu tamamlanma aşamasında, peyzajına başlıyoruz. Bence bu eser Kayseri'deki en önemli tarihi eserlerden bir tanesi. Eretna Beyliği döneminden günümüze kalan en nadide eserdir. Türk tarihi ve İslam tarihi açısından son derece önemli. Yapının tam ortasında Suli Paşa Hatun'un Türbesi ile yanın başında oğlunun ve torununun türbesi bulunuyor. Burayı inşallah Melikgazi'ye kazandırıyoruz. Yaklaşık 2 ay içerisinde burası faaliyete girecek. Büyük bir tarihi eser tekrar işlevlenecek. Melikgazi’mize ve Kayseri’mize hayırlı olsun.” dedi.