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Koruyucu ailesi oldukları minik Muhammed hayatlarını değiştirdi

YAŞAM 30.06.2022, 17:09
Koruyucu ailesi oldukları minik Muhammed hayatlarını değiştirdi

Ankara'da iki kız çocukları bulunan Ertekin çifti, kucak açtıkları Muhammed’i hem kardeşlerin hem de aile büyüklerinin sevgisiyle büyütüyor.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının “Koruyucu Ailelik” uygulaması kapsamında 6 aylıkken kucak açtıkları Muhammed’e 3 yıldır bakan Suna-İrfan Ertekin çifti, minik çocuğu geniş ailelerinin sevgisiyle büyütüyor.

Ertekin çifti 3 sene önce koruyucu aile olmaya karar verdi. İki kız çocukları bulunan çift, yasal sürecin tamamlanmasıyla ailelerine Muhammed’i de dahil etti. Bir anda kardeş, dede, anneanne, babaannenin de bulunduğu geniş bir aileye sahip olan Muhammed, ailenin sevinç ve neşe kaynağı haline geldi.

“O bizim hayatımıza dokundu” dedikleri Muhammed’i sevgi ve şefkatle kucaklayan Ertekin ailesi, herkesi bu özel duyguyu yaşamaya çağırıyor.

Koruyucu aile olmaya karar vermelerinin hikayesini anlatan anne Suna Ertekin, kendisinin ısrarı üzerine eşiyle birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ilgili birimlerine başvurduklarını ve yasal sürecin başladığını söyledi. Muhammed ile uzman personel eşliğinde ilk karşılaştıkları anı “Bize çok tatlı bakıyordu” sözleriyle dile getiren Suna Ertekin, gözlerinin dolduğunu, duygusal anlar yaşadıklarını ifade etti.

Bir görüşme daha gerçekleştikten sonra oğullarını aldıklarını söyleyen Suna Ertekin, “Onu aldığımızda bayram zamanıydı. Ailelerimizin haberi yoktu. Anneannenin, babaannenin, dedelerin haberi yoktu. Onlara da sürpriz oldu. Allah razı olsun onlar da torunlarını nasıl seviyorlarsa aynı şekilde sevdiler, göz kulak oldular. Büyük kızım, küçük kızım ‘Ne zaman gelecek’ diye sabırla, özlemle beklediler. Gelince de onlar da merhametle kucak açtılar" dedi.

“KENDİ ÇOCUKLARIMDAN FARKI YOK”

Muhammed’e karşı hislerini “Kendi çocuklarımdan hiçbir farklı duygu olmadı” şeklinde ifade eden Suna Ertekin, “O bizim hayatımıza dokundu, bize iyi geldi. İnşallah yıllar boyu, ömrünün sonuna kadar bizimle birlikte kalır. Anne baba sevgisi, aile sevgisi, kardeş ortamında büyümesinin ona çok faydası olacak. Öz benliği yerine oturmuş olacak. Onu sağlamaya çalışıyoruz. Koruyucu ailelerin de en büyük katkısı bu olacak.” diye konuştu.
 
“Muhammed’in koruyucu babası Sinan Ertekin ise, koruyucu aile olmak istediklerinde çevrelerinde bir örnek olmadığını belirterek, "Umarım biz çevremize iyi bir örnek oluruz. Bu çok güzel bir duygu" dedi. Muhammed’in anneannesi Asiye Şahin de, “Muhammedi ilk gördüğümüzde çok sevindik. O kadar sevdik ki onu, aynı kendi torunumuz gibi. İyi ki almışlar.” şeklinde konuştu.

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