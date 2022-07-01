Koruyucu aileler ve emeklilerle biraraya geldi

Van Büyükşehir Belediyesi, Koruyucu Aileler Günü ve Emekliler Günü münasebetiyle koruyucu ailelere ve emeklilere yönelik etkinlik gerçekleştirdi.

VAN (İGFA) - 30 Haziran Koruyucu Aile Günü ve Emekliler Günü münasebetiyle, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, koruyucu aileler ve emeklilerle yemekli programda bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi Kocaeli Parkı Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen yemekli programa Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Selma Biçek, koruyucu aileler, emekliler ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden temsilciler katıldı.

Yemekte konuşan Biçek aile odaklı sosyal hizmet modellerinden biri olan koruyucu aile hizmetinin önemin değinerek, koruyucu aile hizmetinin ülke genelinde artması gerektiğini belirtti. Hayatlarının en verimli ve dinamik çağlarını devletine, milletine hizmet ederek geçiren emeklileri de unutmayarak her yıl emeklileri andıklarını ifade eden Biçek tüm emeklilere çalışmalarından ötürü teşekkür etti.

Etkinlik toplu çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.