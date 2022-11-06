Son Dakika

Korkut Ata'da sinemanın sultanına 'vefa' ödülü

YAŞAM 06.11.2022, 15:08
Korkut Ata'da sinemanın sultanına 'vefa' ödülü

Kültür ve Turizm Bakanlığının çatısı altında bu yıl “Türk Dünyası Kültür Başkenti” Bursa’da düzenlenen 2. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali ödülleri törenle sahiplerini buldu.BURSA (İGFA) - Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde sinema dünyasını buluşturan törende, ‘Vefa Ödülü’ takdim edilen Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray, ayakta alkışlandı.

Türk dünyası sinemasının ortak kültürel değerlerle beslenmesi amacıyla 1-5 Kasım tarihleri arasında 10 ülke ve yedi özerk bölge olmak üzere 17 coğrafyadan 52 filmi sinemaseverlerle buluşturan 2. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali, muhteşem bir ödül töreniyle sona erdi. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Türkmenistan Kültür Bakanı Atageldi Şamuradov, Kırgızistan Kültür, Bilgi, Spor ve Gençlik Politikaları Bakanı Altynbek Maksutov, Özbekistan Kültür Bakanı Ozodbek Nazarbekov, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, Kazakistan Kültür ve Spor Bakanlığı Kültür Komitesi Başkanı Roza Karibzhanova, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ile sinema sektörünün önemli yapımcı, yönetmen, senarist ve oyuncuları katıldı.

24 filmin yarıştığı festivalde, “Uzun Metraj Kurmaca Film", "Belgesel Film", "Vefa Ödülü", "TÜRKSOY Özel Ödülü” ve “Türk Kültürüne Katkı Ödülü” kategorilerinde toplam 16 ödül sahiplerini buldu.

Törenin açılış konuşmasını yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, evrenselliğin özüne ve değerlerine bağlı kalabilmek olduğunu belirtti. 

TÜRKAN ŞORAY VE OSMAN SINAV’A “VEFA ÖDÜLÜ”

Bakan Ersoy, konuşmasının ardından sinema eğitimi alan 11 öğrenciye hediye takdim ettikten sonra ödül törenine geçildi. Oylum Talu’nun sunuculuğunu üstlendiği gecede, Özbekistan’dan Yulduz Rajabova, “TÜRKSOY Özel Ödülü"ne layık görüldü.

"Türk Kültürüne Katkı Ödülleri", aynı zamanda festivalin açılış filmi olan “Kurmancan Datka-Dağların Kraliçesi” filminin yönetmeni de olan Kırgızistan’dan Sadyk Sher-Niyaz ile birlikte Türkmen Film Birliği Başkanı Arslan Eyeberdiev’e, Özbekistan’dan Rano Shodiyeva’ya, Kazakistan’dan Kanat Torebay’a ve Türkiye’den Mehmet Bozdağ'a verildi. “Vefa Ödülleri”, Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray ile hafızalara kazınan filmlerin yönetmenliğini ve yapımcılığını üstlenen Osman Sınav’a takdim edildi.

Ödülünü Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un elinden alan Türkan Şoray, katılımcılar tarafından ayakta alkışlandı.

“EN İYİ FİLM”, ÖZBEKİSTAN’DAN ‘KADININ KISMETİ’   

Özbekistan’dan Dilmurod Masaidov’un yönetmenliğini yaptığı “Kadının Kısmeti”, “En İyi Film” seçildi. Festivale “Hayat Galiba Güzeldir” filmiyle katılan Azerbaycan’dan Vagif Mustafayev, “En İyi Yönetmen Ödülü"nü kucakladı. "En İyi Senaryo Ödülü"nü ise ‘Bağlılık Hasan’ filmiyle Türkiye’den Semih Kaplanoğlu kazandı. Belgesel filmlerde birinciliğe Özbekistan’dan Furkat Usmanov'un yönettiği “İnsan Karanlığın Ardındaki Işık”, ikinciliğe Kazakistan’dan Aigul Cherendinova imzasını taşıyan “Avrasya’nın Hükümranları”, üçüncülüğe ise Türkiye’den İsmet Arasan’ın yönettiği “Balkanların Türkçe Hafızası” layık görüldü. "En İyi Kadın Oyuncu” Kırgızistan’dan Kalipa Tashtanova, "En İyi Erkek Oyuncu” ise Kazakistan’dan Kayrat Kemalov oldu.

Ödüllerin ardından Bakan Ersoy, önümüzdeki yıl 2023 Türk Dünyası Kültür Başkenti Şuşa'da düzenlenecek "Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali"nin sembolü olan turna kuşu heykelini Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Karimov'a takdim etti. Anadolu Ateşi’nin benzersiz bir dans gösterisi sunduğu tören, Azeri sanatçı Azerin’in performansıyla son buldu.

Yorumlar (0)
17
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 11 26
2. Galatasaray 12 24
3. Başakşehir 11 23
4. Adana Demirspor 12 23
5. Kayserispor 13 23
6. Beşiktaş 13 22
7. Trabzonspor 12 22
8. Konyaspor 13 21
9. Antalyaspor 12 16
10. Alanyaspor 13 16
11. Gaziantep FK 12 15
12. Kasımpaşa 13 15
13. Karagümrük 12 12
14. Ankaragücü 12 12
15. Giresunspor 12 12
16. Sivasspor 12 10
17. Hatayspor 11 10
18. İstanbulspor 12 8
19. Ümraniye 12 6
Takımlar O P
1. Eyüpspor 12 27
2. Bodrumspor 11 21
3. Keçiörengücü 11 21
4. Samsunspor 12 20
5. Boluspor 11 19
6. Manisa FK 11 19
7. Rizespor 11 18
8. Pendikspor 11 18
9. Bandırmaspor 11 15
10. Sakaryaspor 12 15
11. Adanaspor 12 14
12. Göztepe 11 14
13. Tuzlaspor 11 12
14. Altay 12 12
15. Altınordu 11 12
16. Ö.K Yeni Malatya 12 10
17. Erzurumspor 11 10
18. Gençlerbirliği 11 7
19. Denizlispor 12 5
Takımlar O P
1. Arsenal 13 34
2. M.City 13 32
3. Newcastle 14 27
4. Tottenham 14 26
5. M. United 13 23
6. Brighton 13 21
7. Chelsea 13 21
8. Liverpool 13 19
9. Fulham 14 19
10. Crystal Palace 13 19
11. Brentford 14 16
12. Leeds United 13 15
13. Aston Villa 14 15
14. Leicester City 14 14
15. West Ham United 14 14
16. Everton 14 14
17. Bournemouth 14 13
18. Southampton 14 12
19. Wolves 14 10
20. Nottingham Forest 14 10
Takımlar O P
1. Barcelona 13 34
2. Real Madrid 12 32
3. Real Betis 13 26
4. Atletico Madrid 13 24
5. Osasuna 13 23
6. Real Sociedad 13 23
7. Athletic Bilbao 13 21
8. Villarreal 13 18
9. Rayo Vallecano 12 18
10. Real Valladolid 13 17
11. Valencia 13 16
12. Mallorca 13 16
13. Getafe 13 14
14. Girona 13 13
15. Almeria 13 13
16. Espanyol 13 12
17. Celta Vigo 13 11
18. Cadiz 13 11
19. Sevilla 13 10
20. Elche 13 4