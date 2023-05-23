‘Korku ve Sefalet’ oyunu seyirciyle buluştu

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği katkılarıyla Nazi dönemi zulmünü anlatan ‘Korku ve Sefalet’ adlı oyun Seyirciyle buluştu.MUĞLA (İGFA) -Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde gerçekleştirdiği yatırımların yanı sıra düzenlediği etkinliklerle kültür ve sanata verdiği desteği sürdürüyor.

Kültür ve sanat etkinlikleri çerçevesinde Alman yazar BertoltBrecht'in yazdığı III. Reich'in Korku ve Sefaleti isimli oyun Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezinde izleyiciyle buluştu. Muğla Büyükşehir Belediyesi, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğinin katkılarıyla Güneş Tiyatro Atölyesi oyunları tarafından sahnelendi.

Nazi zulmünü anlatan Bertolt Brecht'in yazdığı III. Reich'in Korku ve Sefalet adlı oyun izleyiciler yoğun ilgi gösterdi.Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezinde sergilenen iki perdelik oyunun sonunda salonu dolduran izleyiciler oyuncuları ve emek veren herkesi dakikalarca ayakta alkışladı.