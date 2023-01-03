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Korku filmlerini aratmayan tarihi konak ayağa kalkıyor

YAŞAM 03.01.2023, 07:37
Korku filmlerini aratmayan tarihi konak ayağa kalkıyor

Başkentin kültürel ve tarihi varlıklarını aslına uygun olarak yenileyerek ayağa kaldıran Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kurtuluş Savaşı’nın önemli tarihi binaları arasında yer alan Gölbaşı Hallaçlı Mehmet Ağa Konağı’nı doğal dokusunu koruyarak restore edecek.

Başkent tarihinin korunması ve gelecek nesillere aktarılması için harekete geçen Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kurtuluş Savaşı’nın önemli tarihi binaları arasında bulunan Gölbaşı Hallaçlı Mehmet Ağa Konağı’nın restorasyon çalışmaları için harekete geçti.

1920’li yıllarda inşasına başlanan ve 1929 yılında tamamlanan Gölbaşı Hallaçlı Mehmet Ağa Konağı’nı dokusuna uygun olarak restore edecek olan Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, tarihi yapıda gerçekleştirilecek projeyi hazırlarken sivil toplum kuruluşlarının (STK) görüş ve önerilerini de aldı.

YAVAŞ: “RESTORASYON ÇALIŞMASINI BU YIL İÇİNDE TAMAMLIYORUZ”

Sosyal Medya hesaplarından yaptığı paylaşımla, tarihi Hallaçlı Mehmet Ağa Konağı’nda restorasyon çalışmalarının yakında başlayacağını duyuran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Burası Kurtuluş Savaşı'nda kahramanlarımızın ekmek ihtiyacını karşılayan, Milli Mücadele'nin maddi ve manevi en önemli kapılarından; Hallaçlı Mehmet Ağa Konağı. Tarihi yapımızın doğal dokusunu koruyarak restorasyon çalışmalarımızı bu yıl içinde tamamlıyoruz” ifadelerini kullandı.

ANKARA’NIN KIRSALDAKİ EN ÖNEMLİ ÖRNEĞİ

Kurtuluş Savaşı sırasında askerlere gıda desteği sağlayan Hallaçlı Mehmet Ağa Konağı için proje çalışmasını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, tarihi binanın restorasyon çalışmalarını ise ocak ayı içerisinde başlatacak.

Mehmet Atak’ın kızı Andaç Atak tarafından Büyükşehir Belediyesine hibe edilen ve Cumhuriyet Dönemi’ne ışık tutan tarihi konağı yeniden ayağa kaldırarak kent turizmine kazandırmayı amaçladıklarını belirten Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, proje çalışması tamamlanan tarihi binada gerçekleştirilecek restorasyon çalışmalarına ilişkin şu bilgileri verdi:

“Gölbaşı ilçemizin Hallaçlı Mahallesi’nde bulunan Hallaçlı Mehmet Ağa Konağı’nın önündeyiz. Mehmet Ağa’nın kızı değerli Andaç Hanımefendi, konağı belediyemize karşılıksız bağışladı. Kültür ve Tabiat Kurulu’na projemizi sunduk. Projemiz 2022 yılının Mayıs ayında kabul edildi ve sonra uygulaması için ihale çalışmalarımız başladı. Sonuç itibarıyla aralık ayı içerisinde ihalemizi gerçekleştirdik. Yılbaşından sonra da restorasyon çalışmamız başlayacak. Ankara’nın kırsaldaki en önemli örneği diye nitelendireceğimiz böylesine önemli bir sivil mimari yapıyı koruyup gelecek nesillere aktarmış olacağız.”

“KONAĞI, BABAMIN ADIYLA YAŞAMASI VE KENT TURİZMİNE HİZMET ETMESİ İÇİN BAĞIŞLADIM”

Tarihi konağın babasının adıyla yaşamasını istediğini ve kent turizmine hizmet etmesi için Ankara Büyükşehir Belediyesine hibe ettiğini belirten Andaç Atak, “Gölbaşı Hallaçlı Mehmet Ağa Konağı, Cumhuriyet’in ilk yıllarının mimarisini taşıyor. Dolayısıyla tarihi eser niteliğinde konağın çok meraklısı oldu, satın almak isteyen veya bağışlamamı isteyen ama benim gönlüm razı olmadı. Ben de bu konağın babamın adıyla yaşamasını istedim. Mansur Başkan’ımız göreve başlayınca ben de konağı gönül rahatlığıyla Ankara Büyükşehir Belediyesine hibe ettim. Konağın restorasyon çalışmaları inşallah en yakın sürede tamamlanır ve hem köye hem de Ankara’ya hizmet eder” diye konuştu.

Gölbaşı Hallaçlı Mahalle Muhtarı Veysel Solak ise tarihi Hallaçlı Mehmet Ağa Konağı’nı kent turizmine kazandırılması için çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

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