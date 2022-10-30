Körfezde Gençlik Vapuru ile Cumhuriyet turu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Kent Konseyi işbirliğiyle "29 Ekim Gençlik Vapuru" etkinliği düzenlendiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Kent Konseyi Gençlik Meclisi işbirliğiyle "29 Ekim Gençlik Vapuru" etkinliği düzenlendi. İzmit Marina İskelesi'nden kalkan Gençlik Vapuru'nda gençler şehit yakınları ve gaziler ile sohbet etti.

Cumhuriyet’in kuruluşunun 99. yıldönümü nedeniyle Kocaeli’de farklı etkinlikler düzenlendi. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nce "29 Ekim Gençlik Vapuru" etkinliği düzenledi. Türk Bayrağıyla süslenen Gençlik Vapuru İzmit Marina iskelesi'nden kalktı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında süslenen vapurda katılımcılara Türk Bayrağı dağıtıldı.

Vapurda gençler şehit yakınları ve gaziler ile sohbet etme imkanı buldu. Vapur Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için Körfez Vapur iskelesi'nde durdu.