Körfez Dip Temizliği ve sulak alanlar ele alındı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin İzmit Körfezi’ne yönelik çalışmalarının ele alındığı sulak alanlar toplantısında farkındalığın Kocaeli geneline yayılması konuşuldu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İl Mahalli Sulak Alan Komisyonu toplantısı, Türkiye’nin en büyük çevre projelerinden birisi olan İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliği proje şantiyesinde yapıldı. Toplantıda Kocaeli Vali Yardımcısı Ali Ada ve Sulak Alan Komisyonu, İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamuru Temizleme çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Vali Yardımcısı Ali Ada başkanlığında yapılan toplantıya Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü Kocaeli Şube Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, Sakarya ve Kocaeli Üniversitesini komisyonda temsilen öğretim üyeleri, Avcılar Atıcılar Derneği, Dört Mevsim Yaban Hayat Derneği yöneticilerinin oluşturduğu üyeler katıldı.

ÇALIŞMALAR HAKKINDA SUNUM YAPILDI

Sulak Alan toplantısına geçilmeden önce, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Hizmetleri Şube Müdürü Yüksel Demircan tarafından yapılan çalışmalar hakkında sunum yapıldı. Daha sonra, Sulak Alan Komisyonu üyelerine sahadaki çalışmalar hakkında detaylı bilgi verildi.

Büyükşehir tarafından İzmit Körfezi’ni temizlemeye yönelik çalışmaları değerlendiren Vali Yardımcısı Ali Ada, çalışmaların uluslararası düzeyde olduğunu ifade etti. Ada, Başkan Tahir Büyükakın ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne yapılan çalışmalar için teşekkür etti.

“VATANDAŞ DENETİMİ SAĞLANMALI”

Farkındalığın yerelde de vatandaşlara anlatılması gerektiğine vurgu yapan Ada, “Özellikle gençlerimize bu konunun anlatılması son derece yerinde olacaktır. Sadece kamu kuruluşlarının değil vatandaş denetiminin de sağlanması lazım” dedi.