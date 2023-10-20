Körfez Dip Çamuru Temizleme Projesine 'Sağlıklı' ödül

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 40. Olağan Meclis Toplantısında Büyükşehir’in Körfez Dip Çamuru Temizliği Projesi ödül aldı.KOCAELİ (İGFA) - Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 40. Olağan Meclis Toplantısı, Artuklu Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşti. Toplantıya Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Artuklu Kaymakamı Mesut Tabakçıoğlu, ev sahibi Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, üye belediye başkanları, meclis üyeleri, üye belediye koordinatörleri, ve basın mensupları katıldı. Toplantıda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem de hazır bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından 40. olağan meclis toplantısı gerçekleşti. Meclis toplantısından sonra Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından on üçüncüsü düzenlenen 2023 Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışmasını kazanan belediyelere ödülleri verildi.

DİP ÇAMURU TEMİZLİĞİ PROJESİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen, Avrupa'nın en büyük dünyanın ise sayılı çevre projelerinden biri olan “Körfez Dip Çamuru Temizleme Projesi” Sağlıklı Şehirler Yarışmasında ödül aldı. Büyükşehir belediyeleri kategorisinde 20 proje, büyükşehir ilçe belediyeleri kategorisinde 48 proje, il belediyeleri kategorisinde 8 ve il ilçe belediyeleri kategorisinde 3 toplamda 79 proje jüri tarafından tek tek incelendi.

Değerlendirme sonucu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin "İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamuru Temizlemesi, Susuzlaştırması ve Berteraf Himet İşi" prejesi 'Sağlıklı Çevre" kategorisinde ödül almaya hak kazandı. Ödülü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi adına daire başkanı Önem aldı. Ödül töreninin ardından toplu fotoğraf çekilerek meclis toplantısı sona erdi.