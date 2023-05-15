Körfez Caddeleri'nde hummalı çalışma
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez Eşref Bitlis Caddesi'nde baskı beton yaya kaldırım yaparken, Akşemsettin Caddesini de kadar dekoratif aydınlatmayla donatacak.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez ilçeye prestij caddeler kazandırmaya devam ediyor. En son Akşemsettin ve Cumhuriyet Bulvarının üstyapısını yapan Büyükşehir, Körfez güney yan yolda bulunan Eşref Bitlis Caddesinde baskı beton kaldırım çalışmasına devam ediyor.
Elektrik orta gerilim hattının yer altına alınarak estetik bir görünüm kazandırılan Eşref Bitlis Caddesinden Tuğrul Caddesi'ne kadar baskı beton yaya kaldırım çalışması yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi, Eşref Bitlis Caddesinden Akşemsettin Caddesine kadar olan 2 bin 200 metrelik yolu dekoratif aydınlatma direkleriyle donatarak görsel bir zenginlik oluşturacak. Işıl ışıl olacak Körfez’in caddeleri yaya ve araçlar için konforlu ve güvenli bir hale getiriliyor.
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